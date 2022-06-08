Медведев: Я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли.

"Я буду делать всё, чтобы они [украинцы] исчезли".

путинская россия - это дегенеративная копия гитлеровской Германии и фашистской Италии.

Единственное отличие - полное отсутствие идеи будущего. И у Адольфа, чью речь о вторжении в Польшу украл Путин, оправдывая начало войны за Донбасс, и у Бенито Муссолини, чью психопатическую "любовь к себе в зеркале" транслирует кочерыжка на каблуках, был некий проект "завтрашнего дня".

У России не просто нет будущего - у нее даже имперского плана собственного будущего не придумано. В слитых методичках мы постоянно читаем педалирование темы Второй Мировой Войны.

Но спустя почти век стоит, наконец, признать, что Россия не победила нацизм - она его законсервировала, а затем возглавила. Сейчас мы отчётливо видим всё ту же чудовищную картину "кануна" Второй Мировой. Мы видим абсолютную поддержку нацистско-фашистской идеологии среди россиян, мы видим культ фюрера, мы видим абсолютно нереалистичные планы по переделу мирового влияния... И все это под рассказы о том, как "деды победили нацизм".

Деды победили - честь им и хвала, но не для того, чтобы под их нетленными знамёнами внуки устраивали геноцид и "повторяли" путь Гитлера даже в тех мельчайших деталях, которые кажутся совсем уж второстепенными - бункер, страшненькая любовница...

Медведев для дальнейшего трибунала сделал слишком многое. И сегодняшняя реплика: "Я буду делать всё, чтоб они исчезли" - наконец, поставит точку над сущностью будущего трибунала. Поменялась тональность - поражения заставляют режим выходить за ранее обозначенные рамки - приходится в порыве эмоций (а может и пьяного угара) сообщать, что истинная цель войны - это истребление украинского народа.

И эта фраза была нужна. Буду предельно циничным - то, что это предложение официально опубликовал государственный представитель РФ, - это козырь в рукаве будущих "судей второго Нюрнберга".

Это не просто война - это война на истребление, что подтвердил нам сам Кремль.

И во многом именно такие "громкие реплики" с нулевым выхлопом - результат того, что ядерное оружие перестало быть аргументом в риторике РФ.

Кремль ещё со времён СССР достаточно тривиально использовал ядерную дубину для своих игр через спецслужбы. Иногда в ядерные угрозы верили, иногда - нет, но подобного исхода событий стоило опасаться, поэтому с СССР играли "обходительно".

Затем за использование данного метода взялась гнилая кочерыжка. Та же сущность с теми же результатами - фактическая "гарантия невмешательства".

Но уникальная сущность нынешней власти в Кремле - это ее полная некомпетентность. Когда все должны быть "серыми мышами на фоне хозяина" при условии, что сам хозяин ассоциирует себя с "крысой", то на это королевство тошно смотреть.

Ситуация дошла до того, что самый эффективный способ выставления ультиматумов превратился в пыль.

Это абсолютное позорище - такое невозможно было себе представить в КГБ - даже в том самом "позднем" никому в голову бы ни пришло каждый день размахивать ядерной бомбой в надежде, что кто-то испугается.

Тогда разведчики знали, что ядерное оружие - это угроза, которую точно никто реализовывать не будет, а потому ей можно угрожать в исключительных случаях, когда все остальные методы оказываются провальными. И ни в коем случае нельзя пускать пресс-алкаше рядом с Лошадью, у которой овес застрял в гнилых зубах, чтобы те задорно угрожали "сжечь Великобританию".

Это немыслимо. То, что происходит сейчас, - это действительно исторический перелом РФ, когда вся государственная вертикаль превратилась в быдло-ипподром... Ее уровень никогда не был особо высоким, однако он всегда балансировал на грани между интригующим безумием и грубоватым блефом...

Сейчас РФ находится в коматозном состоянии - всё вернулось в "питерские подворотни".

За несколько месяцев режим сломал даже остатки советского наследия по дипломатическим играм. Так быстро ещё ни одна власть не деградировала и не разрушалась...

Источник: https://t.me/tanya_adams/2991

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