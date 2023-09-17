путін приховує мобілізацію, щоб забезпечити рекордну «народну підтримку» на майбутніх «виборах»

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

росЗМІ отримали з кремля вказівку якнайменше висвітлювати чутки про другу хвилю гібридної мобілізації.

Замість новин із коментарями про мобілізацію пропагандистам запропонували працювати над новинами про набір контрактників, який нібито йде дуже успішно.

Пояснення заміни мобілізаційного питання на контрактне просте: напередодні своїх березневих перевиборів підвищена «тривожність» власних мужиків та їхніх сімей путіну не потрібна. І вони підуть голосувати проти нього або взагалі не підуть.

А цвк поставлене завдання забезпечити чи не рекордні показники «народної підтримки» за всі часи перебування путіна при владі. Тож наразі саме ця мета – головна.

Джерело: https://t.me/spravdi/33426

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