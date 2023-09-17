Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:11
Просмотров: 95

путін приховує мобілізацію, щоб забезпечити рекордну «народну підтримку» на майбутніх «виборах»

путін приховує мобілізацію, щоб забезпечити рекордну «народну підтримку» на майбутніх «виборах»

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

росЗМІ отримали з кремля вказівку якнайменше висвітлювати чутки про другу хвилю гібридної мобілізації.

Замість новин із коментарями про мобілізацію пропагандистам запропонували працювати над новинами про набір контрактників, який нібито йде дуже успішно.

Пояснення заміни мобілізаційного питання на контрактне просте: напередодні своїх березневих перевиборів підвищена «тривожність» власних мужиків та їхніх сімей путіну не потрібна. І вони підуть голосувати проти нього або взагалі не підуть.

А цвк поставлене завдання забезпечити чи не рекордні показники «народної підтримки» за всі часи перебування путіна при владі. Тож наразі саме ця мета – головна.

Джерело: https://t.me/spravdi/33426

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

США отрезали от мировой валютной системы еще один крупный российский банк
Сегодня 11:08    32
TikTok теж бреше
Сегодня 10:54    65
Росія загубила «Кінжал» в Тульській області.
Сегодня 10:42    67
У Гостомелі росія втратила 200 елітних фахівців із захоплення летовищ
Сегодня 10:28    66
Новина про те, що море прибило до берега Батумі тіло загиблого військовослужбовця ЗСУ – фейк
Сегодня 10:02    83
Санкции?
Сегодня 09:49    97
Украина скоро сможет чаще атаковать дронами российские корабли, - Федоров
Сегодня 09:23    132
Нічний огляд західних ЗМІ
Сегодня 09:18    127
Чи повинні отримувати ETIAS біженці
Сегодня 08:58    131
Що пишуть сьогодні на Заході
Сегодня 08:46    130
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 