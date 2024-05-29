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путінська росія опинилася під «новим окремим режимом санкцій»

путінська росія опинилася під «новим окремим режимом санкцій»

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

27 травня Рада ЄС у закордонних справах запровадила новий санкційний режим за порушення прав людини в росії. Ініціаторами виступили країни Балтії, Польща, Чехія, Румунія, Фінляндія та Швеція.

Це окремий санкційний режим щодо рф, який має дати правову основу для подальшого покарання відповідальних за погіршення становища всередині росії.

Пропонується запроваджувати обмежувальні заходи проти представників «репресивного державного апарату росії, включно з тими, хто причетний до політично вмотивованих судових рішень щодо представників громадянського суспільства і демократичної опозиції та їхнього подальшого затримання, наприклад, відповідальних осіб у судовій системі (прокурори, суди, пенітенціарні установи)».

Джерело: https://t.me/spravdi/38935

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