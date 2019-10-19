Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:30
Просмотров: 59

Рада перевела работу над законами в электронный вид

Рада перевела работу над законами в электронный вид

Верховная Рада приняла закон о переводе законодательного процесса в электронный вид.

За принятие соответствующего законопроекта №1044-1 во втором чтении и в целом проголосовали 256 народных депутатов.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано введение электронного документооборота в Верховной Раде Украины.

Согласно закону, текст законопроектов и сопроводительные документы к ним будут создаваться в единой автоматизированной системе в порядке, который определит глава Верховной Рады, с использованием электронной подписи.

При этом в дело законопроекта включаются оригиналы электронных документов и распечатанные идентичные по документарной информации и реквизитами документы на бумаге.

Для ознакомления с законопроектами и материалами к ним депутаты также будут использовать электронные их версии в автоматизированной системе. Однако по обоснованному требованию народного депутата Аппарат Верховной Рады может предоставить ему бумажные копии указанных документов.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие с первого дня третьей сессии Верховной Рады девятого созыва.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Пять депутатов-мажоритарщиков от "Слуги народа" могут получить из госбюджета 820 миллионов гривен субвенций
Сегодня 12:00    79
"Юзик" из "Вечернего квартала" раздавал билеты на юмористическое шоу в зале ВР: фотофакт
18.10.2019 07:28    185
"Слуги..." хочуть обкласти податками водіїв таксі
18.10.2019 07:25    388
Верховна Рада ухвалила законопроєкт «Про верифікацію та моніторинг державних виплат»
18.10.2019 07:07    109
Рябошапка направил в Раду представление на привлечение Ярослава Дубневича к уголовной ответственности, - ГПУ
18.10.2019 06:21    189
Закон о штрафах за прогулы заседаний в парламенте: За что будут наказывать депутатов
17.10.2019 06:58    105
В проекте госбюджета-2020 ничего нет, что обещали "Слуги народа"
17.10.2019 06:05    562
В Раде создадут ВСК по расследованию смены собственников телеканалов
16.10.2019 07:27    107
Денег на Донбасс нет: у Зеленского решили сказать правду
14.10.2019 07:10    714
Разработчик представил операционную систему для постапокалиптического мира
12.10.2019 10:27    147
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 