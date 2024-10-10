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Рада поддержала законопроект о соглашениях со следствием

Рада поддержала законопроект о соглашениях со следствием

Верховная Рада одобрила за основу законопроект №12039 об усовершенствовании регулирования соглашений о признании виновности коррупционеров.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Законопроект не голосовали сразу в целом, поскольку в зале были оговорки по этому поводу от двух фракций" – сообщил Железняк.

Этот законопроект вводит новую статью, позволяющую в случае сотрудничества со следствием через разоблачение соучастников и возмещение вреда назначать меньший срок заключения, чем требует кодекс. Например 5 вместо 8 лет

При этом суд сможет определить как дополнительное наказание достаточно большой штраф. Речь идет о 102 миллионах гривен максимум за особо тяжкое преступление, более 4 миллионов гривен за тяжкое преступление

Кроме того, суд сможет в таких случаях конфисковать имущество фигуранта, если этот вид наказания будет согласован.

Инструмент нельзя будет применять по общему правилу к организаторам схем, за исключением случая, что такой организатор разоблачит другого организатора.

"В случае, когда речь идет о преступлениях меньшей тяжести и если это не большие схемы без соучастников, то уменьшенное заключение сможет получить фигурант, который полностью возмещает ущерб, платит штраф и может получить дополнительно конфискацию", - написал Железник.

Он также добавил, что этот текст поддержали и САП и НАБУ, также он отвечает международным обязательствам Украины.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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