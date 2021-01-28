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Рада у першому читанні підтримала підвищення неоподатковуваного мінімуму для міжнародних посилок

Рада у першому читанні підтримала підвищення неоподатковуваного мінімуму для міжнародних посилок

Верховна Рада на засіданні 27 січня у першому читанні підтримала законопроєкт, яким збільшується ліміт оподаткування міжнародних посилок зі 100 до 150 євро.

Йдеться про законопроєкт №4278.

Зміни підтримали 346 народних депутатів, 2 нардепи утримався.

Згідно законопроєкту, оподатковуватися буде лише "частина сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 150 євро, з урахуванням мита, що підлягає сплаті".

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що метою є "вдосконалення, здешевлення та підвищення ефективності здійснення адміністрування податку на додану вартість щодо операцій із ввезення товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях", а також спрощення сплати цього податку.

Також проєктом закону пропонується встановити можливість відстрочення сплати податку протягом 30 днів з дати оформлення тимчасового реєстру з одночасним поданням додаткового реєстру.

Відповідальними за нарахування та сплату ПДВ, якщо товар приходить в Україну через поштові служби, будуть самі оператори поштового зв’язку.

Источник: epravda.com.ua

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Темы: налоги, рада

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