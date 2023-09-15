Рашисти збираються виробляти боєприпасів більше, ніж США та Європа, - досить твереза стаття New York Times

На прикладі рашистського воєнно-промислового комплексу експерти розповідають про видимі та невидимі складнощі війни РФ проти України.

▶ ️Росія обходить американський експортний контроль, використовуючи свої розвідувальні служби та міноборони, які контрабандою провозять мікроелектроніку та інші західні компоненти, необхідні для крилатих ракет та іншої високоточної керованої зброї. Транзитними країнами є Вірменія та Туреччина.

● Московія була змушена різко сповільнити виробництво ракет та іншої зброї на початку війни в лютому 2022 року, - щонайменше на 6-ть місяців. Але наприкінці 2022 року військово-промислове виробництво знову почало набирати обертів.

● Перед війною РФ могла виготовляти 100 танків на рік; зараз - 200.

● Рашисти збираються виробляти 2 млн артснарядів на рік — це більше, ніж Сполучені Штати та Європа.

● Виробничі витрати Мордору набагато нижчі, ніж Заходу, частково через нехтування безпекою та якістю. Виготовлення 155-мм артснаряду західній країні коштує $5000 - $6000, тоді як виробництво 152-мм Росії - приблизно $600.

▶ ️Московити мають і вразливі місця:

● Російське виробництво не встигає за темпами використання боєприпасів та втрати техніки. Наприклад, збираючись виготовляти 2 млн. боєприпасів на рік, торік вони "випуляли" близько 10 млн снарядів. Це змусило кремль відчайдушно шукати альтернативні джерела для збільшення своїх запасів, намагаючись укласти угоду про зброю з Північною Кореєю.

● Москва стикається з дефіцитом ракетного палива та основної вибухівки, які важче провезти контрабандою, ніж електронні плати. Цей дефіцит стримує кремль від ще більшого нарощення випуску боєприпасів, ракет чи бомб.

● Збільшення військового виробництва дорого обійшлося для економіки: РФ перерозподілила майже третину комерційного сектору на виготовлення зброї. Країна стикається з дефіцитом робочої сили, що також ускладнює подальше промислове зростання.

▶ ️Як на мене, то ключовий висновок цієї статті такий: Захід змінює ставлення до війни в Україні і готовий визнати (бодай непрямо) черговий промах власних розвідок, - з розрахунками відновлювальної спроможності рашистів. Стратеги НАТО повинні по-новому зверстати свої військові стратегії, в тому числі - й алгоритми забезпечення їх арсеналів. США та ЄС не можуть відставати від "осі зла" в гонитві озброєнь, тим паче - в такий вирішальний момент. І, звісно, слід переглянути свої погляди на матеріально-технічне забезпечення ЗСУ.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/867

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