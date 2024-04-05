«Расистское общество ограбления»

Немецкий историк Гётц Али рассказывает о причинах популярности Гитлера у немцев. Любые сходства с сегодняшним днем являются злостной инсинуацией иноагентов и национал-предателей

Когда Гитлер пришел к власти в Германии был сильнейшей экономический кризис. Имущество сотен тысяч немцев должны были забрать за долги. В марте 1933 года правительство национал-социалистов обнуляет все эти долги. Семейным приставам запрещают описывать имущество и изгонять должников из их домов и квартир

Гитлер делает ставку на многодетные семьи. Средняя немецкая семья с тремя детьми получила большие налоговые льготы за счет холостяков и бездетных семей. До 1938 года немецкий пенсионер не участвовал в системе государственного здравоохранения и должен был за все платить из своего кармана. Гитлер ввел государственную медицинскую страховку и для пенсионеров.

Весь бюджет Рейха в 1933 году составлял всего 6 миллиардов рейхсмарок. В 1938 году — уже 23 миллиарда. При этом половину бюджета составляли долги. Эти займы надо было выплачивать. Но Гитлер просто засекретил весь бюджет, чтобы скрыть, что фактически Германия уже обанкротилась. И это понимали все честные экономисты. Военная экспансия Третьего Рейха была вызвана в том числе и этим банкротством. Для этого начались грабежи других стран.

Внутри страны начали отнимать имущество у евреев — это почти 7 миллиардов рейхсмарок. После погромов 1938 года евреев заставили выплачивать так называемую «дань покаяния» — еще миллиард рейхсмарок. Эти деньги нужны были для того, чтобы выплатить зарплаты немецким госслужащим — им уже нечем было платить.

У антисемитизма в Германии были прежде всего социальные корни. Еврейские дети с их культом образования учились гораздо лучше, чем немецкие дети — в расчете на душу населения евреев в университетах было в десять раз больше, чем немцев. Принудительно устранив евреев из общественной жизни Гитлер открыл дорогу детям немецких бюргеров и крестьян.

К власти в Германии пришли молодые, амбициозные и очень плохо образованные люди. Геббельсу было 33 года, когда он стал министром, Эйхману — 27 лет и т.д. В Берлине за один день уволили 1500 еврейских учителей из школ и 600 преподавателей из университетов. И их места сразу заняли «простые» немцы. Так происходило на всех уровнях и во всех компаниях. Так работали социальные лифты в Германии.

За бесценок скупали имущество тех евреев, которым удалось уехать (выпускали тоже не бесплатно). В 1938 году доходы Рейха на 10% состоят из еврейских денег. За счет этого поднимаются зарплаты рабочим. Под обеспечением еврейской собственности брались новые кредиты. В 1935 году принимаются Нюрнбергские расовые законы и всех граждан начинают проверять на чистоту крови.

Национал-социалисты заботились о семьях, в которых были солдаты. Солдаты Рейха были самыми высокооплачиваемыми солдатами в мире — они получали в два раза больше, чем американские или канадские солдаты. Если во время Первой Мировой войны семьи солдат должны были вымаливать помощь у государства, то при Гитлере жена немецкого солдата получала 90% от последней зарплаты своего мужа до его призыва в армию. Жены солдат впервые начали получать на руки такие большие деньги и это стабилизировало ситуацию в тылу. Плюс к этому сам солдат получал не только деньги за службу, но и выплаты со своего последнего места работы. Оплату всех кредитов и долгов солдат брал на себя Рейх.

Простой солдат получал 250 марок — это был хороший семейный бюджет. Деньги солдат получал в валюте той страны, в которой он в данный момент находился. Во Франции это были франки. И зарплату немецким солдатам платили из оккупационного фонда Франции (Рейху это ничего не стоило). Солдаты покупали французское имущество и отправляли его в Германию. И каждый раз, когда немцы оккупировали новую страну, они принудительно удваивали бюджет этой страны — половина денег шла в оккупационный фонд. Во всех покоренных странах немцы экспроприировали имущество евреев, коммунистов и социалистов. Даже когда немецкий солдат шел во французский публичный дом или когда немецкие музеи покупали французскую коллекцию картин — за все платила Франция.

Из Украины было вывезено столько продовольствия, что его хватило на два года всему Рейху. По всей Германии и сегодня стоят зернохранилища, построенные для украденного из других стран зерна. Даже к концу войны в закромах оставалось еще полтора миллиона тонн зерна.

И все немцы так или иначе получали свою долю от грабежа. Например, в 1943 году Штутгарт снабжался мебелью, имуществом и даже одеждой депортированных евреев. Немцам, потерявшим дом или квартиру от бомбардировок союзников передавали жилье евреев, отправленных в концлагеря. Архивы немецких банков, распоряжавшихся имуществом евреев, были засекречены до начала 2000-х годов и систематически сжигались сотрудниками банков. Немецкое командование фактически узаконило грабежи немецкой армии. Переодически в Германии проходили аукционы, на которых немецкие женщины за копейки скупали имущество, награбленное немцами в покоренных ими странах. Фактически замазаны в грабежах были все и это внушало немцам мысль о том, что они обязаны победить любой ценой, чтобы избежать ответственности.

До 1941 года немцы довольно быстро побеждали на всех фронтах и их потери были относительно невелики. В газетах было две официальные формулировки некрологов: или «За фюрера, за родину и за народ» или «За родину и за народ». Так вот, до 1941 года 80% родственников погибших выбирали формулировку «За фюрера, за родину и за народ». А к 1943 году почти 86% выбирали формулировку «За родину и за народ». В 1943 году Геббельс призывает к тотальной войне и предупреждает, что в случае поражения Германии придут еврейско-большевистские орды и уничтожат всех. И добавляет: теперь вы понимаете, почему мы проводили такую политику по отношению к евреям.

В 1941 году, когда немцы дошли до Москвы, но война не закончилась, немецкие пенсионеры начинают ворчать — затяжная война на два фронта неизбежно закончится поражением Германии. Так было в Первую Мировую. В ответ Гитлер сразу увеличивает им пенсии на 15%. При этом он не поднимает налоги для простых граждан. Гитлер вводит повышенную оплату труда за работу в выходные. Все сегодняшние профсоюзы отстаивают право на оплату сверхурочных, но впервые Германия получила это от фюрера.

Немцы после войны всячески преувеличивали значение репрессий при Гитлере — якобы любой гражданин мог легко попасть в концлагерь. Это не соответствует действительности. Знаете, сколько человек работало в гестапо в Дрездене? Всего 12 на огромный город. В Штутгарте их было не больше 20. Нацисты добивались стабильности совсем другими средствами. Например, за все время Второй Мировой войны Гитлер ни разу не поднял налоги для простых немцев. Он поднимал налоги на бизнес. В 1919 году налог на прибыль в Германии составлял 20%. В 1939 году Гитлер поднял его до 40%. А потом и до 55%.

Понимание того, что преступлениях нацистов так или иначе были замазаны почти все, привело к тому, что немцы продолжали отчаянное сопротивление практически до последнего дня войны.

Джерело: facebook.com

Автор: https://www.facebook.com/dmitry.chernyshev.5

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