Расмуссен видит Украину в НАТО без временно оккупированных рф территорий

Бывший генсек НАТО Расмуссен предложил вступление Украины в НАТО без временно оккупированных рф территорий, - The Guardian

«План частичного членства Украины не будет символизировать замораживание конфликта, а вместо этого будет означать решимость предупредить россию о том, что она не может помешать Украине присоединиться к западному оборонительному альянсу», - цитирует его газета.

Натовская защита подконтрольной Украине территории «высвободит украинские силы для линии фронта» и защитит украинское небо, считает Расмуссен.

Он напомнил прецедент Западной Германии, которая присоединилась к альянсу в 1955 году без ГДР. Он считает, что этот вопрос нельзя вновь откладывать и уже в следующем году на ближайшем саммите НАТО стоит пригласить Украину вступить.

Джерело: https://t.me/u_now/118045

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