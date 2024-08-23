Ратифікація Україною Римського статуту – важливий етап на шляху євроінтеграції

Центр стратегічних комунікацій пояснює

21 серпня Верховна Рада України ухвалила рішення про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС).

▶️ МКС – це постійний міжнародний суд, що займається розслідуванням, кримінальним переслідуванням та притягненням до відповідальності осіб, звинувачених у міжнародних злочинах: агресії, геноциду, злочинах проти людяності та воєнних злочинах.

▶️ Україна стала 125-м членом МКС. З часу підписання Україною Римського статуту в 2000 році ми пройшли довгий шлях, сповнений викликів, міфів і страхів, жоден з яких не був правдою.

▶️ Ратифікація Римського статуту – зобов’язання України в Угоді про асоціацію з ЄС і обов’язкова вимога до всіх країн-членів Євросоюзу. Отже це важливий етап на шляху євроінтеграції.

▶️ Україна вже давно ефективно співпрацює з МКС з метою забезпечення всеохоплюючої відповідальності за російські звірства, скоєні під час російської агресії. МКС видав вже шість ордерів на арешт російських злочинців, зокрема путіна, шойгу та герасимова.

▶️ Тепер ми отримаємо можливість збільшити ефективність роботи МКС щодо злочинів, вчинених російськими громадянами на території України. Також зростають можливості для потерпілих від російських злочинів отримати компенсації з Цільового фонду МКС.

Джерело: https://t.me/spravdi/40977

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