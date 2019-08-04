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Разумков отказался называть стоимость тренинга "Слуги народа" в Трускавце

Разумков отказался называть стоимость тренинга Слуги народа в Трускавце

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отказался называть стоимость тренинга вновь избранных народных депутатов в Трускавце

Об этом сообщает "Укринформ".

По словам Разумкова, стоимость тренинга будет обнародована только во время отчета партии в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

"Конечно стоимость мы считали, но я не могу сейчас ответить и озвучить. Во-первых, часть средств - это коммерческая тайна, и все узнают об этом во время обнародования отчета партии через НАПК. А кроме того, я лично не занимался организационными вопросами, не формировал бюджет этого мероприятия", - сказал Разумков на брифинге в Трускавце.

Напомним, с понедельника, 29 июля, избранные депутаты от "Слуги народа" проходят недельный образовательный интенсив у Прикарпатье.

Разумков объяснил, почему семинар для "слуг народа" состоится в дорогом отеле Трускавца.

3 июля в отеле представительского класса Rixos, что в Трускавце на Львовщине, куда в субботу, 3 июля 2019 года, приехал президент Владимир Зеленский, введены усиленные меры безопасности.

Источник: espreso.tv

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Темы: рада

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