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Республіканців США вже відкрито називають «союзниками Путіна»

Республіканців США вже відкрито називають «союзниками Путіна»

Білий Дім квапиться з новою стратегією допомоги Україні

▶ ️Медія задіяли нову стратегію тиску на трампістів: їх звинувачують у підігруванні російському фюреру. Мішенню критики став і «лохтурат».

● Республіканська партія вже давно рухається в сторону Росії. 8 з 10 виборців-респів підтримують кандидатів, які прагнуть припинити допомогу Україні. Вперше з 1920-х років американці мають можливість завести в Білий Дім ізоляціоніста. Його рушійною силою є республіканці, що симпатизують Путіну. Історія говорить про те, що ізоляціоністи зазвичай зазнають поразки, але вони здатні змінити курс на певних відтинках часу, — Financial Times. (https://www.ft.com/content/b697b4c8-4406-43b3-b99e-f4eaa31818d4)

● Деякі офіційні особи США стурбовані тим, що міцніюча опозиція в США мотивує російського президента Володимира Путіна очікувати завершення президентських виборів 2024 р: Путін хоче побачити, що станеться у 2024 році, він чітко поклав свою долю та своє майбутнє у війні в Україні на можливість повернення Трампа до влади, — The Washington Post. (https://www.washingtonpost.com/politics/2023/10/05/biden-ukraine-house-turmoil/)

▶ ️Президент Байден (https://www.washingtonpost.com/politics/2023/10/05/biden-ukraine-house-turmoil/) занепокоєний загальною ситуацією у Конгресі. «Є більшість членів обох партій, які заявили, що вони за допомогу Україні, – сказав він, - але дисфункція мене завжди турбує». Тим часом його адміністрація шукає нові шляхи, як оплатити український воєнний чек.

Зараз обговорюються два варіанти:

● Наполягати на одному значному пакеті фінансування в бюджет-2024, щоб забезпечити Україну необхідними коштами на наступний рік.

● Просувати менші, короткострокові пакети допомоги, що матимуть більше шансів на ухвалення в Конгресі.

● «Буде надзвичайно важко проштовхнути через Палату представників великий пакет допомоги», — сказав республіканець Ден Колдуелл, віце-президент Центру оновлення Америки. «Кожного, хто висловлював занепокоєння щодо нагляду за допомогою або корупцією в Україні, звинувачували в тому, що він апологет Путіна, тому є відчуття, що прихильники допомоги не завжди були чесними».

▶ ️Білий дім почав заспокоювати союзників у Києві та Європі. Байден влаштував телефонну розмову з лідерами Канади, Японії та європейських країн, під час якої він «підтвердив зобов’язання США підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно». Пентагон зобов’язався продовжувати надавати зброю, зосередившись останнім часом на протиповітряній обороні, розмінуванні та артилерійських боєприпасах.

● Підтримка війни американцями коливається. Згідно з одними опитуваннями, опублікованими в середу, більшість американців все ще підтримують (https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/10/04/ukraine-poll-republican-support/) відправку додаткової зброї українцям.

● Інше опитування - CNN (https://edition.cnn.com/2023/08/04/politics/cnn-poll-ukraine/index.html) - у серпні виявило більший суспільний скептицизм: 55% вважають, що Конгрес не повинен дозволяти додаткове фінансування для підтримки України, тоді як 45% підтримують майбутню допомогу.

▶ ️Адміністрація Байдена і далі залишається завзятим прихильником України, але боротьба за громадську думку дуже важлива з точки зору підтримки ЗСУ. Це означає, що на нинішньому етапі зовнішня комунікація Києва повинна бути розрахована на покращення громадської думки щодо підтримки України, - як в США, так і в Європі. Адже російська пропаганда дуже активна.

Водночас США збираються зробити ставку на відновлення військово-промислової бази України, будівництво тут нових потужностей, що дозволить ефективніше озброювати ЗСУ.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/881

Новости портала «Весь Харьков»

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