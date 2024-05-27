рф виробляє артилерійські снаряди приблизно втричі швидше за західних союзників України і на 75% дешевше, — Sky News

(https://news.sky.com/story/russia-is-producing-artillery-shells-around-three-times-faster-than-ukraines-western-allies-and-for-about-a-quarter-of-the-cost-13143224)

США, Великобританія та інші європейські союзники намагаються наростити виробництво на своїх заводах, але їхня здатність виробляти артилерійські снаряди, як і раніше, відстає від росії.

Згідно з дослідженнями Bain&Company, виробництво артилерійських снарядів у росії за 2024 рік становитиме приблизно 4.5 мільйона цього року в порівнянні з сукупним виробництвом близько 1,3 мільйона снарядів у європейських країнах та США.

Також Sky News наводить коментар одного з артилеристів ЗСУ, який розповів, що на кожен випущений снаряд Україною росіяни випускають п'ять

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/54442

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