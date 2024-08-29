«росія проводить уточнення власної ядерної доктрини». Це – чергова ворожа лякалка

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Брехня: американським діячам дуже добре відомо, що російська влада зараз уточнює застосування ядерної доктрини, адже у США обмежують дискусії про можливу Третю світову війну тільки Європою. Таке тиражують пропагандисти з посиланням на заяву глави російського мзс лаврова.

Правда: зазначимо, що наприкінці червня путін вже заявляв, що «росія розглядає можливість зміни доктрини застосуванню ядерної зброї».

До такої ж риторики давно і часто вдається «ядерний вісник апокаліпсису» кремля медведєв. Також з путінським режимом ядерну шизу ділить і самопроголошений фюрер білорусі лукашенко разом зі своїми маріонетками.

Подібні заяви вже від лаврова не є чимось новим – це продовження постійного елементу залякування з боку росії. Змінюється лише контекст, в якому ці погрози лунають і до кардинальних змін вони не призводять.

Цього разу вони стосуються вимог Києва надати дозвіл на удари західною далекобійною зброєю по об’єктах всередині росії. Захід сприймає це як своєрідний набридливий рефрен і продовжує підтримку України.

Джерело: https://t.me/spravdi/41167

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