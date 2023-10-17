росіяни використовують звʼязки з КНДР, щоб отримувати ще більше зброї для вбивства українців

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Представництво США в ООН повідомило про постачання північнокорейським режимом більш ніж тисячі контейнерів військового обладнання і боєприпасів до рф.

▶️ Північнокорейське військове обладнання та боєприпаси, поставлені росії, використовуватимуться проти України. Що дає можливість москві продовжувати війну, не прагнучи миру.

▶️ Ці поставки здійснюються всупереч резолюції Ради Безпеки ООН і становлять серйозну загрозу миру і стабільності. москва зухвало ігнорує взяті на себе міжнародні зобов’язання.

▶️ В обмін на підтримку Пхеньяну, москва може допомогти Північній Кореї з розвитком її ракетної програми та з іншими сучасними технологіями, які створюватимуть загрозу регіональній безпеці в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

▶️ Сполучені Штати та Південна Корея вже анонсували санкції та інші заходи проти поглиблення військових зв'язків між КНДР і рф.

Джерело: https://t.me/spravdi/34057

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