Россия хочет приобрести у Северной Кореи артиллерийские снаряды, – Белый дом

«Информация, полученная нами, указывает на то, что Россия стремится расширить военное сотрудничество с КНДР, в частности, путем продажи Северной Кореей артиллерийских снарядов России», - отметил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

В Вашингтоне связывают последний визит Шойгу в Северную Корею с попыткой РФ убедить Пхеньян продать боеприпасы для их использования в войне против Украины.

Белый дом отмечает: Путин отчаялся, раз ищет поддержку среди таких стран, как Северная Корея и Иран.

К слову, США готовы ввести дополнительные санкции в отношении Ирана из-за углубления военного взаимодействия с РФ.

Джерело: https://t.me/u_now/107546

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