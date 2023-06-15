Россия уже проиграла эту войну - Michael McFaul

В оценке победы или проигрыша, текущее контрнаступление должно быть рассмотрено в рамках всей истории этой войны. Независимо от того какую территорию Украина отвоюет в текущих сражениях, Украина уже выиграла войну в широком смысле слова.

Во-первых, Путин стремился объединить славянские народы, т.к. по его мнению Украина ненастоящая страна и украинцы это “русские с акцентом”. Он проиграл в самом ничтожном смысле, на самом деле ускорив разобщение.

Во-вторых, Путин вторгся для “денацификации” Украины, для свержения демократически избранного президента Зеленского и установления пророссийской марионетки. Он проиграл. Зеленский у власти. Украинская демократия выстояла.

В-третьих, Путин ставил целью “демилитаризацию” Украины. Снова полный провал. Украинская армия сейчас вооружена лучше чем когда-либо.

В-четвертых, Путин неубедительно утверждал, что он вторгся в Украину чтобы остановить расширение НАТО… Снова, он проиграл, ускорив обратное. 04 апреля 2023 Финляндия стала членом Альянса, что привело к тому, что Россия теперь граничит с НАТО на протяжении 1340 км. (832 миль)

Швеция намерена скоро последовать примеру. Украина сегодня более интегрирована в НАТО чем когда-либо ранее… Членство Украины в НАТО более вероятно, чем было до войны.

Более того, варварское вторжение Путина сделало НАТО намного сильнее… Намного больше солдат НАТО сейчас базируется ближе к российской границе, чем до войны.

В-пятых, путем военной оккупации и перехода офицеров украинской военной разведки Путин нацеливался достичь контроля над всей Украиной, как Сталин над Восточной Европой после 1945. Большей частью этот план Путина также провалился.

Путинская армия не смогла захватить Киев в предполагаемом 48-часовом блиц-криге, Харьков или удержать контроль над крупными городами украинской территории, как Херсон, которые он аннексировал на бумаге, в сентябре прошлого года.

По данным Института Военных Исследований к середине ноября 2023, Вооруженные Силы Украины отвоевали около 54% территории оккупированной российскими солдатами.

Шестое, Путин хотел втянуть Украину назад в сферу российского влияния. Относительно этой цели он провалился катастрофически. Ничем не спровоцированная война ускорила членство Украины в ЕС и НАТО. Украина навсегда обозначила себя как часть Европы.

Путин достиг одной небольшой вещи. Российские войска сегодня оккупируют больше украинской территории чем 471 день назад. Но по мере разворачивания украинского контрнаступления даже это минимальное достижение теперь под угрозой.

И за этот небольшой “успех” заплачено высокой ценой из ключевых интересов России. Богаче ли Россия сегодня, чем 471 день назад? Нет.

Международные санкции, массовый выход иностранных компаний и эмиграция десятков тысяч лучших умов уже нанесли урон экономике России и продолжат задерживать экономический рост годами, если не десятилетиями.

Сильнее ли российская армия? Нет. У вооруженных сил России уйдут года, если не десятилетия на восстановление до довоенного уровня. Более того, путинская война показала реальную слабость российской армии.

До этой войны лидеры НАТО беспокоились о том, что российская армия промарширует через Европу, как она делала это в прошлом. Эта угроза сейчас намного меньше.

Эта война также усилила раскол между российской разведкой и военными офицерами, так же как и между обычными российскими солдатами и частными наемниками.

Уважают ли в мире Россию сегодня больше? Нет. Пока Россия еще имеет некоторую поддержку, но Европа уже почти полностью сняла свою зависимость от российского ископаемого топлива.

Уважает ли Си Цзиньпин Путина больше? Нет. Однозначно этой “безграничной” дружбе есть свои пределы.

Итак, независимо от итога предстоящих сражений, Россия уже проиграла эту войну. Вопрос будущего – это насколько тяжелым будет поражение России.

-----

Майкл Энтони Макфол - американский ученый и дипломат, который работал послом США в России с 2012 по 2014 год. (Wiki)

Джерело: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»