Россиянам запретили покупать акции за рубежом

Российским инвесторам де-факто запретили покупать любые ценные бумаги за рубежом. Об этом Forbes сообщили в ЦБ.

Из заявления регулятора следует, что по указу президента № 138, опубликованному 3 марта, все сделки граждан РФ с резидентами ЕС или США за рубежом должны быть одобрены государством. Однако проверить статус продавцов акций и облигаций на иностранных биржах невозможно, пишет издание.

«Операции <…> с нерезидентами из „недружественных“ стран, влекущие за собой возникновение права собственности на любые ценные бумаги осуществляются вне зависимости от места учета таких ценных бумаг <…> на основании разрешений Правительственной комиссии», — говорится в комментарии ЦБ.

Заявление регулятора подтверждает опасения участников рынка о том, что президентский указ делает невозможным торговлю ценными бумагами на западных площадках. Зарубежные брокеры и биржи не смогут проверить, является ли контрагент гражданином «недружественной» для России страны.

Партнер NSP Арам Григорян подтвердил выводы издания и добавил, что за пределами России граждане могут заключать сделки с иностранными активами, однако внутри страны они будут считаться недействительными.

Не до конца понятно, будет ли распространяться ограничение на граждан РФ, которые уже больше полугода живут за пределами страны, отметил собеседник Forbes в одной из крупных управляющих компаний. После того, как россиянин провел за границей больше 183 дней он перестает быть налоговым резидентом и не обязан отчитываться о своих зарубежных счетах и о движении средств на них, отметил он.

По словам собеседника издания, смысл запрета в том, чтобы отследить движение больших капиталов в рамках внебиржевых сделок. Мера также позволит закрутить гайки спекулянтам, которые скупают за рубежом по дешевке еврооблигации или расписки российских компаний, а затем переводят их в Россию и продают за дорого.

Джерело: nigroll.com

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