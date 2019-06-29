Россияне бегут из Венесуэлы или уходят в подполье?

Россия никогда не оставит Венесуэлу в покое, сколько бы об это не писали журналисты The Wall Street Journal и не заявляли бы официальные лица РФ.

Как помните, ещё 2 июня издание The Wall Street Journal сообщало, что Венесуэлу покинула значительная часть российских военных специалистов. Тогда же я поддал сомнению эти заявления, подкрепив их рассуждениями в статье "Готова ли Россия уходить из Венесуэлы".

Говоря о том, что Россия, отказывается от Венесуэлы, следует понимать, что под этими словами подразумевается отказ реваншистской недоимперии, стремящейся к геополитической гегемонии любой ценой, от должника на $17 млрд; нефтяных компаний страны с первым местом в мире по запасам “черного золота”; плацдарма для оказания давления на США и страны ОАГ; наркотрафика контролируемого ГРУ и т.д.

И вот, официальный представитель российского посольства в Каракасе сообщил, что из Венесуэлы выведен военный контингент РФ. По словам российского дипломата, последний российский специалист покинул страну в среду 26 июня.

Что же, получается и вправду, Венесуэла оставлена в покое, или, точнее сказать, отдана на поруки судьбы? Сомневаюсь.

Дело в том, что когда речь заходит об отправке российских специалистов “на родину”, то озвучиваются такие профессии как техники и инженеры, которые были задействованы, в том числе, в строительстве завода “Калашников” в Каракасе. Но данный проект не удалось осуществить не технически, не финансово.

Но, что касательно тех, которых “там нет” и которые “в отпуске”, либо же “уволены задним числом”. И вот тут, Венесуэла, все больше мне напоминает Сирию до того, как Россия вмешалась в гражданскую войну в этой арабской республике.

Ведь до появления регулярных войск РФ в Сирии, там работали в основном ЧВК. А ЧВК, как известно, даже на самом высоком уровне в РФ, Путиным, не признаются как представители России.

И в контексте того, что Кремль никогда не оставит в покое режим, который им должен $17 млрд, запустил российский бизнес в свои нефтяные компании с доступом к крупнейшим запасам “черного золота”, площадку для оказания давления на США и страны ОАГ, и, конечно же, основной, после провала аргентинского, наркотрафик из Латинской Америки, я скажу, что форма поддержки Мадуро, просто станет более скрытой. Но суть и ставки – не поменяются.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

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