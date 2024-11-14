Россияне готовят через 4-6 лет наступление на страны Балтии

Россияне готовят наступление на страны Балтии, при нынешних обстоятельствах им необходимо для этого 4-6 лет — руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко

Россиянам сейчас удается убеждать Европу, что они точно не хотят напасть на них в будущем.

Конечно же, они действительно хотят, ищут возможности найти и накопить ресурсы, готовятся и информационно атакуют страны НАТО, чтобы ослабить правительства политически, разбалансировать сам Альянс

Европейские политики в большинстве не имеют внутренней силы, чтобы говорить с европейскими обществами о реальной угрозе, не хотят терять рейтинги за решения по большей мобилизации обществ и экономик.

«Россияне готовят действия против стран Балтии, и при нынешних обстоятельствах, 4-6 лет – это тот срок, который им необходим», – подчеркнул руководитель ЦПИ.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/45569

Новости портала «Весь Харьков»