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российское предприятие «Завод Сигнал» передрало иранский дрон Qasef

российское предприятие «Завод Сигнал» передрало иранский дрон Qasef

российское предприятие «Завод Сигнал» запатентовало «новый» БПЛА, визуально очень напоминающий уже известный специалистам иранский Qasef, который используют йеменские хуситы — Defense Express

Qasef был создан в качестве развития другого иранского БПЛА-камикадзе – Ababil. Стартовая масса Qasef составляет около 80 кг, а боевая часть весит 30 кг. Длина фюзеляжа дрона 2,9 м, а размах крыла – 3,25 м. Заявленная дальность полета составляет 100 км.

Для сравнения, полезная нагрузка или боевая часть российского барражирующего боеприпаса "Ланцет-3" составляет 3-5 кг в зависимости от субмодификации, а у "Ланцет-1" этот показатель равен лишь одному кг.

Дальность полета Ланцет-3 оценивают в 40-70 км в зависимости от субмодификации, а дальность Ланцет-1 составляет 40 км.

Патент предусматривает, что "Завод Сигнал" будет производить беспилотник методом литья пластмассы под давлением на термопластавтомате.

российское предприятие «Завод Сигнал» передрало иранский дрон Qasef российское предприятие «Завод Сигнал» передрало иранский дрон Qasef

Джерело: https://t.me/c/1226880919/39457

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