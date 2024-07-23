российское предприятие «Завод Сигнал» передрало иранский дрон Qasef

российское предприятие «Завод Сигнал» запатентовало «новый» БПЛА, визуально очень напоминающий уже известный специалистам иранский Qasef, который используют йеменские хуситы — Defense Express

Qasef был создан в качестве развития другого иранского БПЛА-камикадзе – Ababil. Стартовая масса Qasef составляет около 80 кг, а боевая часть весит 30 кг. Длина фюзеляжа дрона 2,9 м, а размах крыла – 3,25 м. Заявленная дальность полета составляет 100 км.

Для сравнения, полезная нагрузка или боевая часть российского барражирующего боеприпаса "Ланцет-3" составляет 3-5 кг в зависимости от субмодификации, а у "Ланцет-1" этот показатель равен лишь одному кг.

Дальность полета Ланцет-3 оценивают в 40-70 км в зависимости от субмодификации, а дальность Ланцет-1 составляет 40 км.

Патент предусматривает, что "Завод Сигнал" будет производить беспилотник методом литья пластмассы под давлением на термопластавтомате.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/39457

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