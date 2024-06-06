российским компаниям ограничили доступ к тендерам на поставку продовольствия в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, рассказал РБК один из сотрудничавших с организацией участников рынка.

По его словам, проблемы начались в 2024 году. Это подтвердила заместитель постоянного представителя россии при ВПП Диляра Равилова-Боровик. Она отметила, что основная часть закупок продовольствия в рамках программы ВПП ООН осуществляется через проведение свободных тендеров, но доноры организации требуют, чтобы их средства не использовались для приобретения товаров у российских компаний.

«В последние месяцы стало нормой, что товар российского происхождения — а мы в тендерной заявке обязаны это указывать — в принципе не допускается», — подтвердил представитель крупнейшего российского поставщика ВПП ООН Abakan Air Дмитрий Сухов. Он также добавил, что кроме проблемы с тендерами компаниям пост-фактум выставляют претензии по качеству товаров, хотя инспекторы проверяют его во время производства и погрузки.

В рамках продовольственной программы ООН россия отправляла муку, подсолнечное масло и горох в Сирию, Судан, Афганистан, Палестину и страны Центральной Азии. российское продовольствие занимало до 20% от всех внешних поставок ВПП ООН, говорит собеседник РБК среди партнеров программы.

По его словам, высокая доля россии в объеме поставок была обусловлена тем, что продукция стоила на 10–15% дешевле, чем у альтернативных поставщиков, и это позволяло снабжать большее количество голодающих.

«Тем не менее в последние месяцы под разными предлогами доступ российского продовольствия сильно ограничен со стороны ВПП ООН, что при дефиците бюджета этой организации может привести к фактическому снижению возможностей по борьбе с голодом на планете», — отметил собеседник РБК.

Всемирная продовольственная программа была создана в 1961 году для борьбы с голодом и нищетой в мире. На данный момент это крупнейшая в мире гуманитарная организация, работающая более чем в 120 странах. Она доставляет жизненно важные продукты питания людям, оказавшимся в бедственном положении. Ежегодно организация тратит на это около $15 млрд. Крупнейшими ее донорами выступают США ($7,2 млрд в 2022 году), Германия ($1,7 млрд) и ЕС ($698,2 млн).

россия участвует в ВПП ООН с 2002 года: тогда был подписан первый меморандум о начале сотрудничества в гуманитарных целях. До сих пор у россии были прочные и стабильные позиции как партнера организации, отметила Равилова-Боровик. Она назвала действия доноров ВПП, требующих ограничить доступ российским компаниям к поставкам, «подлостью». Согласно резолюции Генассамблеи ООН, один из принципов гуманитарной помощи — беспристрастность, который в данном случае нарушается, заключила представительница россии.

Джерело: nigroll.com

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