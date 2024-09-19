Рост ВВП Украины в августе ускорился до 3,5% и за 8 мес. составил 3,9%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в августе 2024 года по сравнению с августом прошлого года составил 3,5% [±1%], что лучше июньского и июльского показателей 1,1% и 2,7% соответственно, но хуже майского и апрельского – 3,7% и 4,3% соответственно, такую предварительную оценку Министерство экономики обнародовало в среду.

По оценкам Минэкономики, в целом по итогам восьми месяцев 2024 года экономика Украины выросла на 3,9% [±1%] по сравнению с 4% по итогам семи месяцев и 4,1% – по итогам первого полугодия, что позволяет подтвердить прогноз по итогам года на уровне 3,5%.

“Основной вклад в рост экономики внесла промышленность и позитивная динамика в транспорте, строительстве и внутренней торговле. Кроме того, в августе впервые за последние три месяца бизнес улучшил оценки деятельности на ближайшую перспективу”, – приводятся в релизе на сайте Минэкономики слова первого вице-премьера – министра экономики Юлии Свириденко.

Она добавила, что также впервые за последние два месяца улучшились потребительские настроения, что обусловлено минимальными “веерными” отключениями электроэнергии в течение месяца. Первый вице-премьер указала, что многие компании наладили ее прямой импорт.

Свириденко также отметила работу Украинского морского коридора и высокий инвестиционный спрос на машиностроение и строительные материалы.

Оживление промышленности оказало положительное влияние на транспортную отрасль — выросли объемы внутренних железнодорожных перевозок и переработки грузов в морских портах. В строительстве выросли объемы строительно-монтажных работ. Основным драйвером отрасли стали восстановление поврежденной критической инфраструктуры, проведение капитальной реконструкции и ремонт дорожного покрытия на аварийных участках, отмечается в релизе. Во внутренней торговле наблюдался рост оборота за счет увеличения потребительского спроса.

В то же время Минэкономики отметило, что дефицит квалифицированных специалистов негативно влияет на ожидания бизнеса и сдерживает их экономическую активность.

Указывается, что падение объемов производства в сельском хозяйстве повлекло за собой меньшие объемы урожая яровых культур по сравнению с прошлым годом. На это повлияли погодные условия в период вегетации и созревания растений. Однако положительная динамика сохраняется в животноводстве благодаря стабильному спросу на внутреннем рынке и государственной поддержке производителей.

Как сообщалось, МВФ в обновленном в сентябре прогнозе по итогам 2024 года ожидает роста экономики Украины на 3%, а в следующем году прогнозирует его в диапазоне от 2,5% до 3,5%.

Нацбанк Украины в конце июля улучшил прогноз роста ВВП на этот год с 3% до 3,7%, при этом НБУ ожидает его замедления в третьем квартале до 3,1% и в четвертом до 2,3%. На следующий год НБУ ухудшил прогноз рост украинской экономики с 5,3% до 4,1%.

Джерело: nigroll.com

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