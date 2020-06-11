Розпочали роботу освітні центри “Крим-Україна” та “Донбас-Україна”, у 2020 році вони працюватимуть до 23 жовтня

9 червня 2020 року розпочали свою роботу освітні центри “Крим-Україна” та “Донбас-Україна”, звернувшись до яких вступники з тимчасово окупованих територій можуть вступати без ЗНО до українських університетів.

“Працівники освітніх центрів сьогодні приступили до своєї важливої роботи. Вступникам потрібно лише обрати спеціальність і заклад освіти, куди б вони хотіли вступати, та звернутись до освітнього центру в цьому закладі між 9 червня та 23 жовтня 2020 року. Про візит до освітнього центру можна домовитись заздалегідь, контакти центрів розміщені на сайті Міністерства освіти і науки”, – зазначив генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України Олег Шаров.

У 2020 році мешканці тимчасово окупованих територій можуть вступати за спрощеною процедурою до понад 100 університетів, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству внутрішніх справ та Міністерству культури та інформаційної політики.

Вступники, які бажають взяти участь у конкурсі на бюджетні місця, мають подати заяву та заповнити освітню декларацію в освітніх центрах:

● вступники з Криму – не пізніше 20 серпня;

● вступники з Донбасу – не пізніше 22 серпня.

Ті, які не встигнуть цього зробити у серпні, до 23 жовтня можуть подавати заяви для вступу на контракт.

Для вступу мешканцям тимчасово окупованих територій не обов’язково мати український паспорт, достатньо мати свідоцтво про народження. А вступники, які не мають українського документа про освіту, можуть отримати його через освітній центр, який направить їх у школу при освітньому центрі для складання двох іспитів державної підсумкової атестації з української мови та історії України. Також їм потрібно буде скласти один вступний іспит, який встановлює заклад вищої освіти.

У робочі дні з 9:00 до 18:00 працює безкоштовна гаряча лінія для вступників із тимчасово окупованих територій (0-800-504-425).

Источник: mon.gov.ua

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