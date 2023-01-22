Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:15
Просмотров: 88

Розвідники отримали від волонтерів українські дрони Raider

Розвідники отримали від волонтерів українські дрони Raider

За словами волонтерів, гексакоптер та безпілотний літак розробили спеціально на замовлення розвідників. Обидва БПЛА стійкі до засобів РЕБ. Про це повідомляє благодійний фонд"Порт Франківськ".

У листопаді волонтерська організація оголосила збір на дві моделі дронів, розроблених спеціально для українських розвідників: гексакоптер Raider та безпілотний літак Raider VTOL. Фахівці провели фінальне калібрування літальних апаратів, і вони вирушили виконувати бойові завдання.

Розвідувальний літак Raider VTOL з вертикальним зльотом та посадкою може літати на відстань до 30 км та передавати відео з тепловізійної камери.

Гексакоптер Raider може пролітати до 15 км у розвідувальному режимі або 8 км із корисним навантаженням вагою до 4 кг, він також отримав тепловізор. Розробники стверджують, що обидва безпілотники стійкі до засобів радіоелектронної боротьби.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Проблема-2024
Сегодня 10:37    41
Когда Гитлер в 1945 году укрылся в бункере, он уже был заядлым наркоманом
Сегодня 10:22    55
Як дрони фіксують злочини московитів у Харкові – СЮЖЕТ
Сегодня 10:08    74
22 січня 1919 року відбулося проголошення Акта злуки Української Народної Республіки із Західно-Українською Народною Республікою
Сегодня 09:54    66
ISW, 21 января
Сегодня 09:20    94
Харківщина. 22 січня
Сегодня 09:11    91
Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 22 січня 2023 року від ДСНС
Сегодня 09:07    85
В Україні побудують ще два атомних енергоблоки
Сегодня 09:02    109
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.23 орієнтовно
Сегодня 09:01    97
“На 15% продуктивніші”: в Україні вивели новий унікальний вид бджіл
Сегодня 08:50    91
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 