Розвідники отримали від волонтерів українські дрони Raider

За словами волонтерів, гексакоптер та безпілотний літак розробили спеціально на замовлення розвідників. Обидва БПЛА стійкі до засобів РЕБ. Про це повідомляє благодійний фонд"Порт Франківськ".

У листопаді волонтерська організація оголосила збір на дві моделі дронів, розроблених спеціально для українських розвідників: гексакоптер Raider та безпілотний літак Raider VTOL. Фахівці провели фінальне калібрування літальних апаратів, і вони вирушили виконувати бойові завдання.

Розвідувальний літак Raider VTOL з вертикальним зльотом та посадкою може літати на відстань до 30 км та передавати відео з тепловізійної камери.

Гексакоптер Raider може пролітати до 15 км у розвідувальному режимі або 8 км із корисним навантаженням вагою до 4 кг, він також отримав тепловізор. Розробники стверджують, що обидва безпілотники стійкі до засобів радіоелектронної боротьби.

Джерело: gur.gov.ua

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