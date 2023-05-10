Сі Цзіньпін не привітав путіна з 9 травня

Голова КНР Сі Цзіньпін не направляв вітання президенту росії володимиру путіну з нагоди дня перемоги 9 травня, одного з найважливіших свят путінської росії.

Згадки про вітання Сі на адресу путіна відсутні на сайті МЗС та в національних ЗМІ Китаю, передає власний кореспондент Укрінформу.

Так, на інтернет-сторінці дипломатичного відомства, де оприлюднюються всі міжнародні контакти китайського лідера, за сьогоднішній день опубліковано лише два повідомлення, в яких ідеться про призначення головою КНР послів Китаю та співчуття Сі президенту Руанди Полю Кагаме у зв’язку з великими жертвами й матеріальними збитками, яких завдали цій африканській країні катастрофічні зливи.

У попередньому дописі, датованому 6 травня, повідомляється, що Сі Цзіньпін і його дружина Пен Ліюань надіслали вітальне послання королю Великої Британії Чарльзу III і королеві Каміллі з нагоди коронації.

Посольство Китаю в рф, як і диппредставництво росії в КНР, також не повідомляють про привітання. Немає про нього й на сайті кремля та в російських пропагандистських медіа, які б обов’язково використали таку нагоду для підтвердження непорушності китайсько-російської дружби.

Національні китайські ЗМІ взагалі проігнорували чи не найголовніше свято росії путіна, жодним словом не згадавши про «парад» у москві та зроблені під час цього дійства заяви господаря кремля.

Можна припустити, що Сі привітав російського колегу якимось непублічним способом, але це видається малоймовірним.

Як відомо, Китай і росія визначають свої відносини як стратегічне партнерство без будь-яких обмежень. Проте Пекін, який від початку російського вторгнення в Україну став для москви безальтернативним життєво важливим економічним партнером, на практиці проводить власну зовнішню політику, зокрема дотримуючись запроваджених проти росії санкцій.

Як повідомляв Укрінформ, редактор Sky News Домінік Вагорн назвав промову російського лідера володимира путіна на параді 9 травня «гротескним збоченням» і «спотворенням історії».

Джерело: ukrinform.ua

Фото: ЕРА

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