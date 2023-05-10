Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:30
Просмотров: 84

Сі Цзіньпін не привітав путіна з 9 травня

Сі Цзіньпін не привітав путіна з 9 травня

Голова КНР Сі Цзіньпін не направляв вітання президенту росії володимиру путіну з нагоди дня перемоги 9 травня, одного з найважливіших свят путінської росії.

Згадки про вітання Сі на адресу путіна відсутні на сайті МЗС та в національних ЗМІ Китаю, передає власний кореспондент Укрінформу.

Так, на інтернет-сторінці дипломатичного відомства, де оприлюднюються всі міжнародні контакти китайського лідера, за сьогоднішній день опубліковано лише два повідомлення, в яких ідеться про призначення головою КНР послів Китаю та співчуття Сі президенту Руанди Полю Кагаме у зв’язку з великими жертвами й матеріальними збитками, яких завдали цій африканській країні катастрофічні зливи.

У попередньому дописі, датованому 6 травня, повідомляється, що Сі Цзіньпін і його дружина Пен Ліюань надіслали вітальне послання королю Великої Британії Чарльзу III і королеві Каміллі з нагоди коронації.

Посольство Китаю в рф, як і диппредставництво росії в КНР, також не повідомляють про привітання. Немає про нього й на сайті кремля та в російських пропагандистських медіа, які б обов’язково використали таку нагоду для підтвердження непорушності китайсько-російської дружби.

Національні китайські ЗМІ взагалі проігнорували чи не найголовніше свято росії путіна, жодним словом не згадавши про «парад» у москві та зроблені під час цього дійства заяви господаря кремля.

Можна припустити, що Сі привітав російського колегу якимось непублічним способом, але це видається малоймовірним.

Як відомо, Китай і росія визначають свої відносини як стратегічне партнерство без будь-яких обмежень. Проте Пекін, який від початку російського вторгнення в Україну став для москви безальтернативним життєво важливим економічним партнером, на практиці проводить власну зовнішню політику, зокрема дотримуючись запроваджених проти росії санкцій.

Як повідомляв Укрінформ, редактор Sky News Домінік Вагорн назвав промову російського лідера володимира путіна на параді 9 травня «гротескним збоченням» і «спотворенням історії».

Джерело: ukrinform.ua

Фото: ЕРА

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Мелитополе пьяные оккупанты врезались в скорую помощь
Сегодня 09:15    0
Аморальний і недружній крок: у МЗС України засудили участь у параді в москві лідерів низки країн
Сегодня 09:03    35
Харківщина. 10 травня
Сегодня 08:56    47
"Витрина ядерной угрозы"
Сегодня 08:48    58
Поки в Росії йшов парад до Дня перемоги, у Східній Європі російським дипломатам показували дещо інше
Сегодня 08:09    136
ISW, 9 мая
Сегодня 08:06    71
Вищий антикорсуд конфіскував статки колаборанта Володимира Сальдо
Сегодня 07:59    90
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.23 орієнтовно
Сегодня 07:54    81
12 років за ґратами проведе особиста інформаторка генерала російського гру
Сегодня 07:50    95
Зліт і падіння культу Побєди
Сегодня 07:39    120
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 