С начала вторжения оккупанты похитили 8,8 тысяч украинцев

В Украине с начала полномасштабного вторжения рф потерпевшими от насильственных исчезновений стали почти 8 800 гражданских, а также 10 200 человек числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщило Главное следственное управление Национальной полиции.

Так, согласно данным НПУ, с 24 февраля 2022 года по 6 июня 2023 года следователи Национальной полиции начали 16 тысяч уголовных производств по фактам незаконного лишения свободы и насильственного исчезновения почти 8 800 гражданских.

Также следователи Нацполиции начали 7 300 уголовных производств по фактам пропажи без вести 10 200 человек.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/19261

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