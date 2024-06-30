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ЄС поширив на білорусь санкції, запроваджені проти рф, щоб посилити боротьбу із обходом діючих обмежень — Рада Євросоюзу

ЄС поширив на білорусь санкції, запроваджені проти рф, щоб посилити боротьбу із обходом діючих обмежень — Рада Євросоюзу

У повідомленні йдеться, що оскільки економіки обох країн тісно пов’язані, ці заходи мають допомогти.

● Заборонено експорт товарів і технологій подвійного призначення/передових товарів і технологій;

● Обмежено експорт товарів, які можуть сприяти зміцненню промислового потенціалу білорусі;

● Заборонено експорт товарів і технологій морського судноплавства і предметів розкоші;

● Заборонено прямо або побічно ввозити, купувати або передавати з білорусі золото, алмази, гелій, вугілля і мінеральні продукти, зокрема, сиру нафту;

● Заборонено експорт товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці та зрідженні природного газу;

● Заборонено надання білоруським державним органам, пов'язаним із ними компаніям та фізособам: бухгалтерських, аудиторських, податкових, консалтингових, архітектурних послуг, IT-консультацій та юридичних консультації, послуг з реклами, дослідження ринку, опитування громадської думки тощо;

● Заборонено перевезення вантажів на території ЄС причепами та напівпричепами, зареєстрованими в білорусі;

● Операторам, 25% і більше яких належать білоруській фізичній або юридичній особі, заборонено ставати автотранспортними підприємствами або перевозити товари в ЄС, зокрема транзитом;

● Заборонено реекспорт до білорусі або реекспорт для використання в білорусі чутливих товарів і технологій, товарів для бойових дій, вогнепальної зброї та боєприпасів;

● Заборонено транзит через РБ товарів і технологій подвійного призначення, для використання в авіаційній або космічній промисловості, а також зброї, що експортується з ЄС.

Джерело: https://t.me/znua_live/155136

Новости портала «Весь Харьков»

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