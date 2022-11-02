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Секретар РНБО України Олексій Данілов: медведєву пам’ятка

Секретар РНБО України Олексій Данілов: медведєву пам’ятка

Роздрукувати, повторювати вголос мінімум тричі на добу, зранку, в обід і ввечері, після й перед вживанням традиційних 100 (але, швидше за все, більше) грам міцного алкоголю:

1. росія остаточно й безповоротно програє.

2. кремлівський режим сам, добровільно запустив процес розпаду недоімперії й фейк-федерації.

3. Усі території, окуповані московією, будуть повернуті, і це стосується не лише України, але і Грузії, Молдови, Японії та інших країн і народів. Білорусь буде вільною в тому числі від російських окупантів країною.

4. Погроза й застосування ядерної зброї рф – це акт суїциду. росія остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу. Дітей і дружин на Марс не сховаєте, а їм навряд чи хочеться з палаців на Рубльовці, Сардинії та інших дубаїв – «прямо в рай».

5. Повна денуклеаризація – кінцева мета демонтажу рф. Цей останній гнилий зуб має й буде вирваний із пащі оскаженілої істоти. І тільки це є гарантією безпеки для світу та України.

Джерело: https://www.facebook.com/danilov.oleksiy

Новости портала «Весь Харьков»

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