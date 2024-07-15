"Щиро вітаю з Днем Української Державності" - Головнокомандувач ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський

"Щиро вітаю з Днем Української Державності у першу чергу українських захисників і захисниць!

Адже Збройні Сили України є основою, міцним фундаментом Української Державності.

Дорогі бойові побратими та посестри, це ваше свято!

Водночас, з Днем Української Державності, сьогодні український народ відзначає ще одне державне свято - День Хрещення Руси-України, а Православна Церква вшановує пам’ять святого рівноапостольного князя Володимира Великого. Це поєднання свят символізує, що Українська Державність - це надбання тисячоліть.

російські загарбники намагаються не лише завоювати українську землю, вони намагаються знищити нашу тисячолітню державність і викрасти нашу історію.

Виправдовуючи свою агресію і напад на Київ російські окупанти пояснювали це своєю споконвічною мрією - «поверну собі купель Хрещення Руси».

Спочатку вони вкрали нашу історичну назву, потім вкрали історію і заявили претензію на нашу державність і наш цивілізаційний спадок.

Фантазії кремлівських ідеологів призвели до наймасштабнішої і найкривавішої війни після Другої світової.

Ми не дамо російським терористам вкрасти нашу історію і нашу державність! Ми зупинимо російських загарбників!

Щиро дякую кожному українському захиснику і захисниці, що цілодобово стоять на сторожі Української Державності і Незалежності!

Пишаюсь стійкістю і сміливістю нашого українського народу.

Впевнений, що ми вистоїмо і здолаємо ворога!

Підтримуйте Сили оборони України! Ставайте до лав Збройних Сил України!

Ми переможемо!

Слава Україні!"

Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine генерал-полковник Олександр Сирський.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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День хрещення Русі-України

15 липня в українському календарі позначено важливою щорічною подією — Днем хрещення Русі – України.

Дату обрано не випадково. За переказами, саме в цей день у 988 році князь Володимир прийняв нову віру і повернувся до Києва, щоб охрестити народ Русі. До речі, точну дату хрещення так і не встановили, її відзначили лише ймовірно. Деякі історики вважають, що це відбулося на початку серпня 988 року, але існують й інші версії.

У кожному історичному періоді є свої передові явища чи події, які формують майбутнє. В часи Володимира Великого таким явищем була нова релігія — християнство, головним носієм якої була Візантійська імперія. Партнерство з цією середньовічною супердержавою було дуже важливим для Русі, а спільна релігія могла допомогти цього досягти. До того ж християнство посприяло перетворенню Русі на країну з сильною централізованою владою київського князя та допомогло створити передумови для культурного розвитку держави. Величезне значення хрещення Русі мало і для духовності нашої нації. Християнські принципи любові й терпіння, переплітаючись з природним прагненням наших предків до справедливості, сформували український менталітет, який яскраво проявляється у важливі моменти історії.

Свято має свою історію. Вперше День хрещення Русі відзначили ще у 1880 році за ініціативою митрополита Київського Платона, і святкували його цілий тиждень. «На сам день святого Володимира поліція доповідала про 100 тисяч люду, включно з 20 тисячами прочан з усієї імперії, слов’янського світу і навіть з таких далеких країн, як Великобританія, Абіссинія і Японія, — люди набивалися уздовж вулиць, аби подивитися на хресний хід, що йшов до берегів Дніпра, де, за переказами, Володимир охрестив свій народ у 988 році». В історичному календарі Радянського Союзу такого свята не значилось. Лише у 1988 році до тисячоріччя існування християнства на землях східних слов’ян воно було відновлено за ініціативою ЮНЕСКО. Чимало дослідників церкви вважають, що саме цей ювілей став поштовхом до масового відродження духовності та був одним із ключових чинників, що прискорили розпад Радянського Союзу. В незалежній Україні День хрещення Русі — України офіційно встановлене у 2008 році за указом Віктора Ющенка. З 2023 року відповідно до реформи церковного календаря відзначається 15 липня.

Не випадково це свято в нашому історичному календарі збігається з Днем Державності. Святом, яке Президент України Володимир Зеленський вперше започаткував під час урочистих заходів, присвячених 30-й річниці Незалежності України.

Український інститут національної пам'яті зазначає, що це свято слугує нагадуванням про багатовікову традицію українського державотворення, "а його джерела – у Руській середньовічній державі, центром якої був Київ".

День Державності покликаний відзначати зв'язок сучасних українців з їхніми попередниками, шанувати самобутність та культуру своєї країни, що передається від покоління до покоління.

Джерело: https://t.me/xmuseum/3359

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