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Що відомо про формат співпраці України з країнами Північної Європи

Що відомо про формат співпраці України з країнами Північної Європи

Центр стратегічних комунікацій пояснює

У вівторок, 29 жовтня, Володимир Зеленський зустрінеться з членами Північної ради у Рейк’явіку.

▶️ Північна рада (Рада міністрів північних країн) – це організація для координації співпраці між парламентами та урядами держав Північної Європи.

▶️ Членами Північної ради є Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція.

▶️ Формат співпраці «Україна плюс країни Північної Європи» ініційований Києвом для нарощування співпраці в оборонній, політичній та економічній сферах.

▶️ На зустрічі у Рейк’явіку будуть обговорюватись заходи щодо посилення тиску на росію з метою примусити її до чесної дипломатії.

▶️ Розвиток співпраці у форматі «Північна Європа плюс Україна» посилить позиції Києва на міжнародній арені.

Джерело: https://t.me/spravdi/42482

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Темы: єс, україна

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