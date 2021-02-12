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«Щойно перші хабарники отримають термін ув'язнення (хоча б 2 – 3 роки), то корупція зменшиться в рази» - Сергій Дейнеко

«Щойно перші хабарники отримають термін увязнення (хоча б 2 – 3 роки), то корупція зменшиться в рази» - Сергій Дейнеко

Про це наголосив Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко в інтерв’ю журналістам 24 Новини.

Голова Держприкордонслужби зауважив, що наразі у прикордонному відомстві сили спрямовані на те, щоб виховати добропорядність серед персоналу, а рівень толерантності до корупції був нульовим.

«Це дуже важка робота, яку не роблять за один рік, але зміни вже є. Ми зруйнували схеми. Системи вже немає, але є поодинокі випадки, коли на кордоні перебувають люди, які вважають себе найрозумнішими. Але ми за кожним прийдемо»,- зазначив він.

Окрім цього, Голова служби зауважив, що поряд із внутрішніми загрозами залишаються і зовнішні загрози – захист та охорона кордону, зокрема ділянок державного кордону з Російською Федерацією та Білоруссю.

Сергій Дейнеко наголосив також на необхідності продовження реформ: «Всі наші реформи мають одне на меті – підвищити надійність охорони державного кордону. Для того, щоб забезпечити безпекою нашу державу і наших громадян».

При цьому Голова Служби зупинився на модернізації прикордонної авіації. Він повідомив, що протягом 2020-2022 років Держприкордонслужба отримає 24 нових гелікоптери французького виробництва Airbus. Два з них вже отримано для патрулювання кордону.

Йшлося в інтерв’ю і про оновлення корабельно-катерного складу, який морально застарів. «Нам вдалось підписати контракт з французькою компанією на будівництво та постачання 20 сучасних катерів, 5 з яких побудують в Україні», - заначив він.

Говорив очільник відомства в інтерв’ю і про зміну системи координат та життєвих принципів, зміну комунікацій між генералами і солдатами, переміщення підлеглих з високих кабінетів на кордон. «Ми двічі скоротили кількість регіональних управлінь. Завдяки цьому вдалося звільнити 400 посад, якими посилили підрозділи охорони кордону», - зазначив він.

Про інші питання, такі як рівень зарплат, як у ДПСУ вирішуються соціальні питання, серед яких і отримання квартир, більш розлого читайте в інтерв'ю. https://cutt.ly/fkP8RPN

Источник: dpsu.gov.ua

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