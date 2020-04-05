Штрафы за нарушения карантина могут выписывать не только полицейские – глава Нацполиции

Игорь Клименко уточнил круг лиц, которым разрешено штрафовать рядовых граждан за нарушение карантинных ограничений.

Составлять административные материалы за нарушение правил карантина людей, кроме полицейских, имеют право еще уполномоченные на это лица органов здравоохранения, санитарно-эпидемиологических станций, исполкомов советов всех уровней. Об этом заявил Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время селекторного совещания, – сообщает пресс-служба Нацполиции.

Клименко напомнил, что именно было запрещено постановлением КМУ. В частности запрещается:

передвигаться по улицам группами более двух лиц, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; находиться на улице без масок, респираторов и документов, удостоверяющих личность; находиться в общественных местах лицам, не достигшим 14 лет, без сопровождения совершеннолетних; посещать парки, скверы, зоны отдыха, спортивные и детские площадки, лесопарковые и прибрежные зоны, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, кроме перевозки легковыми автомобилями, а также отдельных категорий лиц; самовольное оставление мест обсервации.

Напомним, что пик заболеваемости COVID-19 может начаться 14-15 апреля.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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