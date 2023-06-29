Швейцарія танки не дає, але санкції підтримує

Федеральна рада Швейцарії відхилила запит швейцарського оборонного концерну Ruag на продаж Україні 96 танків Leopard 1 A5.

Компанія просила дозволу продати Україні старі танки, які зараз перебувають в небоєздатному стані. Вони зберігаються в Італії, згодом їх планувати модернізувати в Німеччині та передати Україні як військову допомогу.

Як пояснили у Федеральній раді раді, це суперечить їхньому чинному законодавству — продаж танків означав би зміну швейцарської політики нейтралітету.

Одночасно з тим, як Швейцарія не дозволила продаж Україні танків Leopard 1, вона доєдналася (https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-96175.html) до 11 пакета санкцій ЄС проти рф.

Під санкції потрапили 71 особа та 33 компанії й організації, зокрема, що підтримують незаконну депортацію українських дітей до росії.

Також санкції стосуються військовослужбовців рф, провідних представників підконтрольних державі росзмі та членів групи Вагнера. Активи цих фізичних осіб, компаній і організацій у Швейцарії будуть заблоковані. Фізичним особам також заборонено в'їзд до Швейцарії.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/34143

Новости портала «Весь Харьков»