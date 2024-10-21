Си Цзиньпин призвал войска готовиться к войне?

Причём все ссылаются на Insider Paper, (https://insiderpaper.com/chinas-xi-calls-for-troops-to-boost-war-preparedness/) но Insider Paper - это не источник, это частный агрегатор новостей, который просто взял эту новость у AFP (Agence France Presse, он же Barron's).

Помимо AFP эту же новость даёт Reuters. Причём интерпретация Reuters резко отличается от AFP. Сейчас разберём оба источника.

Но сразу скажу следующее: новость появилась ещё в 11 утра и она не вызвала особого резонанса в мировых СМИ, пока кто-то вечером не понёс её в телеграм, а там уже началась цепная реакция.

Итак, AFP. (https://www.barrons.com/news/china-s-xi-calls-for-troops-to-boost-war-preparedness-c0d8fda8)

Си Цзиньпин призвал войска усилить готовность к войне. Это произошло спустя несколько дней после широкомасштабных военных учений вокруг Тайваня. Си сделал своё заявление во время инспекции одной из бригад ракетных войск НОАК. Си сказал, что армия должна "всесторонне усилить подготовку к войне и обеспечить значительные боевые возможности". Солдаты должны "усилить стратегическое сдерживание и боеготовность". В четверг Си заявил, что китайское командование должно "решительно охранять стратегическую безопасность и ключевые интересы государства".

И Reuters, (https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinas-xi-urges-missile-troops-boost-deterrence-combat-capabilities-2024-10-19/) у которого совсем другой тон, куда более спокойный.

Си Цзиньпин проинспектировал одну из бригад ракетных войск НОАК, призвав войска усилить сдерживающий потенциал и боевые возможности. Во время инспекции Си призвал стратегические ракетные войска "решительно выполнять задачи, вверенные им партией и народом". Перед ракетными войсками НОАК была поставлена задача модернизации ядерного арсенала Китая перед лицом расширяющегося потенциала США, улучшения их разведывательных возможностей, а также укрепления альянсов. В прошлом году китайская армия прошла через масштабные антикоррупционные чистки, включая руководителей ракетных войск и аэрокосмической промышленности, которые были смещены с постов.

У AFP контекст Тайваня. У Reuters ни слова о Тайване, всё больше о развитии ракетного потенциала в контексте гонки вооружений с США - нанёс решительный визит, проинспектировал, сказал стандартные патетические фразы, всё. Ещё и с подтекстом проблем с коррупцией в НОАК.

Сама по себе воинственная риторика Китая не нова: Си призывал готовиться к войне и в 2020-м, и в 2022-м, и в 2023-м.

Китай, бесспорно, готовится ко вторжению на Тайвань, но на сегодня нет никаких признаков, что это произойдёт прям завтра или условно через неделю.

В таких случаях релевантны только данные западных разведок, которые скажут ту самую страшную фразу "обнаружены признаки подготовки...". Пока этого нет.

Ну а телеграм-каналы в очередной раз прошу тщательнее анализировать новости и не делать людям валидол на ровном месте в субботу вечером.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/16317

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