Американський політолог, філософ і письменник в інтервʼю «Радіо Свобода» (https://www.radiosvoboda.org/a/frensis-fukuyama-pro-kinets-viyny-rozpad-rf-deokupatsiyu-krymu-intervyu/32641154.html) говорить, що повернення до кордонів 1991 року не знищить Росію. «Не буде так, як із Німеччиною чи Японією у 1945 році, коли ці країни зазнали поразки. Росія має ядерну зброю, має нафту, має багато ресурсів. І Україна, на мою думку, не може знищити Росію у воєнному плані, як союзники ту ж гітлерівську Німеччину». Але, звісно, є одне але…

▶ ️Єдиний шлях, при якому Росія може піти з окупованих нею територій – тільки через перемогу України.

● Якщо контрнаступ України буде вдалим і Крим виявиться або відрізаним, або деокупованим – це змінить глобальні розрахунки росії. Тоді Україна сама буде вирішувати, що їй робити. Але зараз я не бачу ніякого підґрунтя для переговорів.

● Україна може зіштовхнутися з тим, що не всі 100% територій вдасться звільнити. Тоді наступить примирення з думкою, що ця війна може тривати ще дуже довгий час. Хоча терміни тривалості цієї війни сьогодні не може назвати ніхто.

● Українська перемога не знищить московію. В тому сенсі, що росія нікуди не зникне. Московія залишиться і, швидше за все, залишиться достатньо потужною. Тож ситуація в Україні буде чимось схожа на ситуацію в Ізраїлі.

● Саме тому дуже важливе членство в НАТО, і це єдине, що може зупинити російські зазіхання завоювати Україну у майбутньому. І Україна повинна буде мати достатньо зброї, щоб захистити себе в довгостроковій перспективі, навіть якщо вона зможе звільнити нині захоплені території.

● Захід хвилюється через можливий розпад московії – хто буде контролювати ядерний арсенал? Він вже проходив через ці страхи, коли розпадався СРСР. Це не призвело до конфліктів чи війн. Тому можливий розпад ерефії, де буде кілька менших країн, може відбутися цілком мирно.

● Росія перетворилася на фашистську державу. Це екстремально націоналістичний режим, який централізував всю владу і відрізав усі альтернативні центри влади.

● А тепер про важливе «але» поразки РФ: питання в тому, чи зможуть військові еліти, представники російських спецслужб піти проти режиму. В результаті, відбудеться приниження росії, під яким, очевидно, автор має на увазі перезавантаження влади.

● Сили, які підтримують надання зброї Україні, досі сильні. Та якщо Трамп буде переобраний у 2024 році – це стане катастрофою для всіх. Це стане катастрофою для України. Він не хоче підтримувати Україну, він на стороні Росії. І він вже погрожував у минулому, що якщо він буде переобраним, то він виведе США із НАТО.

▶ ️Якщо росія вийде з цього конфлікту сильною – усі країни навколо будуть у небезпеці.

Путін фактично сказав, що північний Казахстан – це насправді російська територія і вони мають турбуватися про долю російськомовного населення там… Грузією керує проросійський олігарх. І таких прикладів багато. Адже одним із головних завдань Путіна – анулювати всі події в Європі після 1991 року і взяти під контроль «нової російської імперії» чим більше колишніх республік СРСР.

Від "Орестократії" додам, що візіонерство Фукуями яскраво показує, як змінюється суспільна думка Заходу щодо України: вони дедалі більше починають розуміти роль української перемоги для цивілізованого світу. Це по-перше. По-друге, Заходу уже слід визначатися, яка з загроз їх лякає більше: ядерний ексгібіціоніст у кремлі, чи розпад ядерної держави.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/888

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