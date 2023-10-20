Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:09
Просмотров: 21

Ситуація в Україні буде чимось схожа на ситуацію в Ізраїлі: Росія нікуди не зникне, -  Френсіс Фукуяма

Ситуація в Україні буде чимось схожа на ситуацію в Ізраїлі: Росія нікуди не зникне, -  Френсіс Фукуяма

Американський політолог, філософ і письменник в інтервʼю «Радіо Свобода» (https://www.radiosvoboda.org/a/frensis-fukuyama-pro-kinets-viyny-rozpad-rf-deokupatsiyu-krymu-intervyu/32641154.html) говорить, що повернення до кордонів 1991 року не знищить Росію. «Не буде так, як із Німеччиною чи Японією у 1945 році, коли ці країни зазнали поразки. Росія має ядерну зброю, має нафту, має багато ресурсів. І Україна, на мою думку, не може знищити Росію у воєнному плані, як союзники ту ж гітлерівську Німеччину». Але, звісно, є одне але…

▶ ️Єдиний шлях, при якому Росія може піти з окупованих нею територій – тільки через перемогу України.

● Якщо контрнаступ України буде вдалим і Крим виявиться або відрізаним, або деокупованим – це змінить глобальні розрахунки росії. Тоді Україна сама буде вирішувати, що їй робити. Але зараз я не бачу ніякого підґрунтя для переговорів.

● Україна може зіштовхнутися з тим, що не всі 100% територій вдасться звільнити. Тоді наступить примирення з думкою, що ця війна може тривати ще дуже довгий час. Хоча терміни тривалості цієї війни сьогодні не може назвати ніхто. 

● Українська перемога не знищить московію. В тому сенсі, що росія нікуди не зникне. Московія залишиться і, швидше за все, залишиться достатньо потужною. Тож ситуація в Україні буде чимось схожа на ситуацію в Ізраїлі.

● Саме тому дуже важливе членство в НАТО, і це єдине, що може зупинити російські зазіхання завоювати Україну у майбутньому. І Україна повинна буде мати достатньо зброї, щоб захистити себе в довгостроковій перспективі, навіть якщо вона зможе звільнити нині захоплені території.

● Захід хвилюється через можливий розпад московії – хто буде контролювати ядерний арсенал? Він вже проходив через ці страхи, коли розпадався СРСР. Це не призвело до конфліктів чи війн. Тому можливий розпад ерефії, де буде кілька менших країн, може відбутися цілком мирно.

● Росія перетворилася на фашистську державу. Це екстремально націоналістичний режим, який централізував всю владу і відрізав усі альтернативні центри влади.

● А тепер про важливе «але» поразки РФ: питання в тому, чи зможуть військові еліти, представники російських спецслужб піти проти режиму. В результаті, відбудеться приниження росії, під яким, очевидно, автор має на увазі перезавантаження влади.

●  Сили, які підтримують надання зброї Україні, досі сильні. Та якщо Трамп буде переобраний у 2024 році – це стане катастрофою для всіх. Це стане катастрофою для України. Він не хоче підтримувати Україну, він на стороні Росії. І він вже погрожував у минулому, що якщо він буде переобраним, то він виведе США із НАТО.

▶ ️Якщо росія вийде з цього конфлікту сильною – усі країни навколо будуть у небезпеці.

Путін фактично сказав, що північний Казахстан – це насправді російська територія і вони мають турбуватися про долю російськомовного населення там… Грузією керує проросійський олігарх. І таких прикладів багато. Адже одним із головних завдань Путіна – анулювати всі події в Європі після 1991 року і взяти під контроль «нової російської імперії» чим більше колишніх республік СРСР.

Від "Орестократії" додам, що візіонерство Фукуями яскраво показує, як змінюється суспільна думка Заходу щодо України: вони дедалі більше починають розуміти роль української перемоги для цивілізованого світу. Це по-перше. По-друге, Заходу уже слід визначатися, яка з загроз їх лякає більше: ядерний ексгібіціоніст у кремлі, чи розпад ядерної держави. 

Джерело: https://t.me/orestokratiia/888

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Звернення до нації президента США Джо Байдена, тези
Сегодня 06:11    13
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    29
Оперативна інформація станом на 18.00 18.10.2023 щодо російського вторгнення
19.10.2023 19:07    136
Що таке посилений фінмоніторинг на практиці?
19.10.2023 10:21    188
СБУ передала в суд дело экспрезидента Мотор Сичи и директора Департамента внешнеторговой деятельности предприятия
19.10.2023 10:08    167
Суд звільнив від покарання двох беркутівців, яких судили у справі про розстріли людей на вулиці Інститутській в лютому 2014 року
19.10.2023 09:56    188
В ООН не оцінили спроби рф протягнути однобоку резолюцію. Дайджест Центру стратегічних комунікацій
19.10.2023 09:32    173
Діти і війна
19.10.2023 09:20    162
путин грозится начать патрулирование в Чёрном море на постоянной основе истребителями МиГ-31К с "Кинжалами"
19.10.2023 09:09    170
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 19 жовтня 2023 року від ДСНС
19.10.2023 09:07    147
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 