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Словаччина готова аварійно постачати Україні електроенергію в разі блекаутів узимку

Словаччина готова аварійно постачати Україні електроенергію в разі блекаутів узимку

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запевнив, що його країна готова в разі необхідності аварійно постачати Україні електроенергію у зимовий період

Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, передає Укрінформ.

"Хочемо, аби Україна достойно перезимувала. При блекауті надаватимемо аварійні постачання енергії", - заявив Фіцо.

За його словами, Словаччина також підтримує ідею приєднання України до єдиної енергетичної системи ЄС.

"На черговому європейському саміті ми хочемо запропонувати системне рішення (для підтримки української енергосистеми, - ред.). Розуміємо, що основа вашої енергосистеми була знищена, але хочемо мати впевненість, що це буде надолужено. У нас є єдиний енергетичний ринок в ЄС, необхідно, щоби він поширювався і на вас", - заявив Фіцо.

Також він зазначив, що Словаччина готує черговий пакет гуманітарної допомоги для України, в якому передбачено підтримку енергосистеми.

Джерело: espreso.tv

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