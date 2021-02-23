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Смена прописки с помощью приложения "Дія": как и когда заработает эта услуга

Смена прописки с помощью приложения Дія: как и когда заработает эта услуга

Сегодня наиболее востребованной административной услугой в Украине регистрация места проживания. Такая популярность объясняется ее необходимостью для пользования большинством других сервисов, которые предоставляет государство: голосование на выборах, оформление пенсии, получения социальных выплат, устройства ребенка в детский сад, регистрация физическим лицом-предпринимателем и так далее.

Как будет работать новая услуга смены прописки через приложение "Дія" и Портал государственных услуг, и когда эта услуга станет доступной, рассказал в комментарии для РБК-Украина глава Секретариата Общественного совета при Министерстве цифровой трансформации Украины Александр Явтушенко.

* Для чего нужна прописка

"Если исследовать вопрос откуда же появилась прописка, то она является по сути архаичным пережитком XX века, когда ставился необходимый штамп в паспорте и таким образом регулировалось передвижения граждан, решались вопросы внутренней миграции и администрировалась плановая экономика. Почему сегодня нельзя отказаться от этого рудимента? Ответ довольно прост: к прописке привязано большое количество разнообразных услуг, за предоставление которых отвечает множество министерств и ведомств. Попытка отменить прописку как таковую привела бы к коллапсу в работе государственных органов и бюрократическом взрыву, поскольку для этого потребуется множество согласований и изменений устоявшихся процедур", - пояснил эксперт.

Он добавил, что государство нашло компромиссный вариант, который позволяет с одной стороны максимально упростить процедуру изменения места регистрации для граждан, а с другой стороны дает государственным органам время для согласования необходимых действий по отмене привязки административных услуг к прописке. Этот вариант – е‑прописка.

* Как это работает

Мінцифра успешно протестировала услугу в Харькове прошлого года. Полноценный запуск во всей стране планируется уже в апреле 2021 года. Вся процедура изменения места регистрации будет занимать около 5 минут. Для этого гражданину необходимо будет зайти на Портал государственных услуг или в приложение Дія в своем смартфоне, выбрать соответствующий раздел и заполнить короткое заявление.

* Что потребуется для смены прописки?

В заявлении необходимо будет указать новый адрес прописки и небольшое количество других данных, необходимых для ее обработки. После этого, если вы собственник жилья в котором хотите прописаться, вам сразу будет предложено оплатить административный сбор за услугу онлайн. Если же вы не собственник, то сначала владельцу жилья в автоматическом режиме придет уведомление в приложение Действие и в личный кабинет на Портале государственных услуг. Ему достаточно будет нажать одну кнопку, чтобы предоставить вам разрешение прописаться по выбранной адресу. После уплаты административного сбора заявление будет автоматически обработано, и ваша прописка изменится на новую.

Ставить новый штамп, аннулировать старый в паспорте или дополнительно куда обращаться для внесения изменений в реестры или ID карты не нужно. После электронной изменения прописки информация о ней сразу будет доступна для всех государственных органов.

* Что говорят эксперты о новой услуге

"Некоторые эксперты опасались, что е-прописка не будет работать, поскольку существовали проблемы в наполнении электронных реестров территориальных общин. Сегодня Кабмин уже утвердил обновленный порядок регистрации места жительства, которым предусматривается ведение реестров территориальных общин в электронной форме. Для органов, которые не имеют возможности вести реестр самостоятельно, на помощь придет система Государственной миграционной службы, которая обеспечит их всей необходимой информацией о месте регистрации лица", - пояснил Явтушенко и добавил, что в Украине сейчас каждый третий гражданин сегодня проживает не по месту регистрации, а около миллиона украинцев сегодня не имеют прописки вообще

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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