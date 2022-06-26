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Сіммонс розповіла про тристоронню співпрацю України, Британії та Польщі

Сіммонс розповіла про тристоронню співпрацю України, Британії та Польщі

Тристоронній формат співпраці України, Великої Британії та Польщі наразі сконцентрований на обороні, безпеці та військовому співробітництві. У майбутньому можлива також дипломатична та політична взаємодія.

Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв’ю Суспільному, передає Укрінформ.

«Ми працюємо над тим, що з цим (тристороннім форматом співпраці – ред.) робити далі. Наразі ми зосереджені на обороні, безпеці та військовому співробітництві. На мою думку, в майбутньому ми можемо розвивати дипломатичні та політичні види взаємодії, в рамках яких співпраця тріо може зміцнити відносини. Втім, зараз ми всі зосереджені на протидії вторгненню», - сказала Сіммонс.

Вона також спростувала повідомлення італійської газети, яка написала, що британський прем’єр Борис Джонсон нібито пропонував Президенту України створити новий союз як альтернативу ЄС.

«Це недостовірна інформація», - сказала посол Британії.

Як повідомлялося, Україна, Велика Британія та Польща 17 лютого започаткували новий тристоронній формат співпраці, покликаний реагувати на загрози європейській безпеці та посилювати економічну співпрацю між країнами.

Источник: ukrinform.ua

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