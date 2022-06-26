Сіммонс розповіла про тристоронню співпрацю України, Британії та Польщі

Тристоронній формат співпраці України, Великої Британії та Польщі наразі сконцентрований на обороні, безпеці та військовому співробітництві. У майбутньому можлива також дипломатична та політична взаємодія.

Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв’ю Суспільному, передає Укрінформ.

«Ми працюємо над тим, що з цим (тристороннім форматом співпраці – ред.) робити далі. Наразі ми зосереджені на обороні, безпеці та військовому співробітництві. На мою думку, в майбутньому ми можемо розвивати дипломатичні та політичні види взаємодії, в рамках яких співпраця тріо може зміцнити відносини. Втім, зараз ми всі зосереджені на протидії вторгненню», - сказала Сіммонс.

Вона також спростувала повідомлення італійської газети, яка написала, що британський прем’єр Борис Джонсон нібито пропонував Президенту України створити новий союз як альтернативу ЄС.

«Це недостовірна інформація», - сказала посол Британії.

Як повідомлялося, Україна, Велика Британія та Польща 17 лютого започаткували новий тристоронній формат співпраці, покликаний реагувати на загрози європейській безпеці та посилювати економічну співпрацю між країнами.

Источник: ukrinform.ua

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