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Сьогодні День військ зв’язку

Сьогодні День військ зв’язку

Управління операціями на суші, морі чи в повітрі є неможливим без миттєвої передачі інформації підрозділам, які виконують бойові завдання.

Шановні воїни-зв’язківці!

Вітаю вас із професійним святом – Днем військ зв’язку.

Ви цілодобово перебуваєте на бойових змінах, розуміючи, що військовий зв'язок є невід’ємною високотехнологічною складовою системи управління підрозділами Збройних Сил України.

Ваша роль у налагодженні безперебійної передачі розпоряджень та наказів командування є надзвичайно важливою і вкрай необхідною.

З початком повномасштабного вторгнення Ви швидко розгорнули стійку систему бойового управління військовими угрупованнями й підрозділами Сил оборони. Ця унікальна модель своєчасних тактичних рішень упевнено працює і сьогодні.

Дякую вам за безперебійний, надійний зв'язок, за безперервне функціонування важливих інформаційних систем, за самовідданість і стійкість.

Бажаю міцного здоров’я вам і вашим родинам, незламності у відстоюванні свободи й незалежності нашої країни.

Слава Україні!

Разом переможемо!

@SerhiyNaiev

Джерело: https://t.me/c/1226880919/21493

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