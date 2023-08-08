Сьогодні День військ зв’язку
Управління операціями на суші, морі чи в повітрі є неможливим без миттєвої передачі інформації підрозділам, які виконують бойові завдання.
Шановні воїни-зв’язківці!
Вітаю вас із професійним святом – Днем військ зв’язку.
Ви цілодобово перебуваєте на бойових змінах, розуміючи, що військовий зв'язок є невід’ємною високотехнологічною складовою системи управління підрозділами Збройних Сил України.
Ваша роль у налагодженні безперебійної передачі розпоряджень та наказів командування є надзвичайно важливою і вкрай необхідною.
З початком повномасштабного вторгнення Ви швидко розгорнули стійку систему бойового управління військовими угрупованнями й підрозділами Сил оборони. Ця унікальна модель своєчасних тактичних рішень упевнено працює і сьогодні.
Дякую вам за безперебійний, надійний зв'язок, за безперервне функціонування важливих інформаційних систем, за самовідданість і стійкість.
Бажаю міцного здоров’я вам і вашим родинам, незламності у відстоюванні свободи й незалежності нашої країни.
Слава Україні!
Разом переможемо!
@SerhiyNaiev
Джерело: https://t.me/c/1226880919/21493