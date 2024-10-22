Союз КНДР та рф вимагає швидкої реакції світу

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

КНДР постачає росії не лише зброю, але й військовий персонал. Про це повідомили розвідки Південної Кореї і України, відповідне відеопідтвердження оприлюднив Центр стратегічних комунікацій. (https://x.com/StratcomCentre/status/1847317531477844036?t=Bcge_TqGpoZOudccPcpgqw&s=19)

▶️ Злочинна співпраця москви і Пхеньяна – виклик не лише для України, але й для всієї системи міжнародної безпеки.

▶️ Якщо армія КНДР отримає досвід у війні проти України, то зможе застосувати його для агресії в інших регіонах світу.

▶️ Союз двох диктаторів вимагає швидкої і дієвої реакції партнерів України, а також всієї міжнародної спільноти.

▶️ У складі північнокорейської ракети KN-23/24, збитої в Україні, виявлені компоненти західного виробництва.

▶️ Київ закликає союзників посилити санкції і експортний контроль, а також зміцнювати ППО України.

Джерело: https://t.me/spravdi/42299

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