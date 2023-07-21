Союзники зміщують акцент допомоги з надання на ремонт і обслуговування переданих Україні озброєнь — Politico

(https://zn.ua/ukr/war/kharakter-dopomohi-zakhodu-ukrajini-zminjujetsja-vid-nadannja-zbroji-do-jiji-remontu.html)

Видання зауважує, що від початку широкомасштабної війни Україна накопичила значний і різноманітний арсенал техніки, який потребує обслуговування.

Питанням підтримки озброєнь у робочому стані, щоб ЗСУ могли продовжувати контрнаступ, опікується робоча група з представників 22 країн на чолі зі США, Польщею та Великою Британією.

Джерело: https://t.me/znua_live/103358

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