США та інші міжнародні партнери підтверджують світову підтримку України практичною військовою допомогою протягом усіх восьми років протистояння з Росією (ИНФОГРАФИКА)

Протягом 2021 року Україна отримала безпекової допомоги на суму близько $450 млн

Зокрема, протягом 2021 року Збройні Сили України отримали зброю, бронеавтомобілі, техніку забезпечення, медичне обладнання та багато іншого.

АрміяInform пропонує інфографіку з даними про основні поставки в рамках військової допомоги Україні, отриманої у 2021 році від США та інших міжнародних партнерів.

В оборонному бюджеті США й на 2022 рік уже закладено 300 млн доларів безпекової допомоги Україні. Крім того, президентська адміністрація заявила, що розглядають надання нашій країні посиленого пакета озброєнь та військової техніки.

Источник: gur.gov.ua

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