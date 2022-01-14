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США та інші міжнародні партнери підтверджують світову підтримку України практичною військовою допомогою протягом усіх восьми років протистояння з Росією (ИНФОГРАФИКА)

США та інші міжнародні партнери підтверджують світову підтримку України практичною військовою допомогою протягом усіх восьми років протистояння з Росією (ИНФОГРАФИКА)

Протягом 2021 року Україна отримала безпекової допомоги на суму близько $450 млн

Зокрема, протягом 2021 року Збройні Сили України отримали зброю, бронеавтомобілі, техніку забезпечення, медичне обладнання та багато іншого.

АрміяInform пропонує інфографіку з даними про основні поставки в рамках військової допомоги Україні, отриманої у 2021 році від США та інших міжнародних партнерів.

В оборонному бюджеті США й на 2022 рік уже закладено 300 млн доларів безпекової допомоги Україні. Крім того, президентська адміністрація заявила, що розглядають надання нашій країні посиленого пакета озброєнь та військової техніки.

США та інші міжнародні партнери підтверджують світову підтримку України практичною військовою допомогою протягом усіх восьми років протистояння з Росією (ИНФОГРАФИКА)

Источник: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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