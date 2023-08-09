США вирішили додатково перекинути на Близький Схід понад 3 тис. військовослужбовців на тлі спроб Ірану захопити комерційні судна.

До Червоного моря підкріплення прибуло на борту десантних кораблів Bataan та Carter Hall.

Один такий корабель може нести більше двох десятків гелікоптерів і літаків, включаючи конвертоплани MV-22 Osprey й штурмовики AV-8B Harrier.

Зона операцій 5-го флоту США, який про це повідомив, (https://www.centcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/News-Article-View/Article/3485113/3000-sailors-and-marines-arrive-in-middle-east-aboard-uss-bataan-uss-carter-hall/) охоплює Перську та Оманську затоки, Червоне море, частини Індійського океану, 3 критичні точки в Ормузькій протоці, Суецькому каналі та протоці Баб аль-Мандеб.

Джерело: https://t.me/radarbay/14047

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