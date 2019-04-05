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США вновь пригрозили Турции. Помпео предупредил: «Односторонние действия Турции в Сирии могут стать разрушительными»

США вновь пригрозили Турции. Помпео предупредил: «Односторонние действия Турции в Сирии могут стать разрушительными»

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил во ходе встречи с министром иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу, что односторонние военные действия Анкары в Сирии могут иметь «разрушительные последствия», утверждают в Вашингтоне.

Помпео и Чавушоглу встретились во время двухдневного совещания глав внешнеполитических ведомств стран - участниц НАТО. «Помпео выразил поддержку продолжающимся переговорам относительно северо-восточной части Сирии, предупредив о потенциально разрушительных последствиях односторонних военных действий Турции в регионе», – отмечается в распространённом заявлении заместителя руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Роберта Палладино.

Напомним, что Турция провела на территории Сирии уже две военные операции: «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь». В результате была создана буферная зона между пограничными городами Аазаз и Джараблус, а также взят под контроль Африн.

Турция обвиняет США в поддержке и вооружении курдских коммунистов из группировки YPG, которую Анкара связывает с РПК (Рабочей Партией Курдистана), которая ведет борьбу против Турции.

Между тем в Анкаре объявили, что заявления госдепартамента США по итогам встреч госсекретаря Майкла Помпео и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу не отражают их сути, а также содержат проблемы, которые даже не поднимались во время переговоров.

Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Турции Хами Аксоя, которое распространило в среду посольство республики в Вашингтоне.

«Заявление, опубликованное госдепартаментом и очевидно подготовленное еще до встречи, состоявшейся между министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и госсекретарем Майклом Помпео, не только не отражает содержание встречи, но также содержит вопросы, которые даже не были затронуты в ходе упомянутой встречи. Подобные проблемы возникали и во время прошлых встреч», — отметил Аксой.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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Темы: США, турция

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