США успішно продовжують "вибивати" Індію з БРІКС

Як стверджує The New York Times, Вашингтон має твердий намір розвивати оборонну співпрацю з Індією на противагу Китаю.

За рік уже три американські судна прибули до Індії на ремонт та підписано п'ятирічну угоду про ремонт військової техніки. Таким чином США прагнуть отримати доступ до більшої кількості місць, де у них немає власних військових об'єктів. Це робиться на противагу тому, що Китай зміцнив зв'язки зі Шрі-Ланкою та Пакистаном, побудувавши або розширивши там порти в рамках своєї ініціативи «Один пояс, один шлях».

США, у свою чергу, за останній рік поспішили надолужити втрачене, підписавши нові або розширивши старі угоди про безпеку з Філіппінами, Японією, Австралією, Палау, Папуа-Новою Гвінеєю та В'єтнамом.

У деяких країнах Штати вибудовують пункти для ремонту кораблів, підводних човнів та поповнення запасів. В інших вони отримали доступ до стратегічних островів чи морських шляхів, погодившись покращити інфраструктуру та допомогти правоохоронним органам обладнанням або поділившись розвідінформацією.

Проте, Індія займає особливе місце у планах США. Американці хочуть вбудувати її у співпрацю з Південною Кореєю та Японією і сподіваються, що Нью-Делі стане їх військовим союзником та альтернативою Китаю у розвитку виробництва та технологій. У рамках цього нещодавно країни оголосили про велику угоду щодо реактивних двигунів.

Зокрема, офіційний представник Пентагону Пет Райдер заявив, що Штати прагнуть перетворити Індію на логістичний центр для американських військових та інших партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, маючи на увазі, що її порти можуть бути корисними в потенційній війні. США у своїй політиці використовують страх Індії перед зростанням амбіцій Китаю. Ще одна мета Вашингтона – відвернути Індію від росії, і це їй вдається.

Дуже правильні кроки! Треба розуміти, що Індія володіє "золотою акцією" у протистоянні Заходу - з однієї сторони, росії, Китаю та Глобального Півдня - з іншої. На чиєму боці буде Індія, той і є потенційним переможцем. І, здається, Бхарат поступово вибирає правильну сторону.

Джерело: https://t.me/Sharp_Ukraine/17814

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