Стати викривачем корупції почесно

Дізналися про факти, що можуть свідчити про корупційні дії? Розкажіть про це нам та станьте учасником змін!

Звернувшись до НАБУ, ви допоможете детективам розкрити злочин, отримаєте захист від НАЗК і можливість значної винагороди – до 10% від суми хабаря, але не більше трьох тисяч мінімальних заробітних плат, встановлених на час вчинення злочину.

До речі, двоє викривачів вже отримали винагороду. Це Євген Шевченко і Андрій Бойко. Першу виплату у розмірі 1,6 млн грн здійснено 4 жовтня 2024 року. А вже за два тижні, викривач, який активно сприяв розкриттю корупційного злочину у справі щодо підкупу керівництва НАБУ і САП, отримав винагороду в сумі майже 13,3 млн грн.

Сміливість бути викривачем — це шанс змінити майбутнє!

Боремось з корупцією разом!

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2836

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