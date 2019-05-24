Сучасна державна служба має стати клієнтоорієнтованою – Роман Труба

22 травня в Національній академії прокуратури України відбувся круглий стіл «Державна служба в Україні: шляхи реформування». Державне бюро розслідувань виступило одним із співорганізаторів заходу.

Директор ДБР Роман Труба під час свого вітального слова наголосив на важливості зміни підходів до роботи державної служби.

«Ми нарешті на державному рівні починаємо говорити про клієнтоорієнтованість державної служби. Про те, що громадяни це і є по суті клієнти, для задоволення потреб яких ми працюємо», — зазначив він.

Крім того, Роман Труба розповів про підбір персоналу в Державному бюро розслідувань та способи мотивації працівників.

«Минулого тижня були прийняті важливі рішення, на які вся команда ДБР давно чекала. Серед них і Указ Президента про затвердження нашої символіки – це візуалізація наших цінностей та місії. Безумовно, це стане додатковим фактором підвищення престижності роботи в ДБР», — підкреслив Директор.

У заході також взяли участь працівники ДБР. Зокрема, слідчий центрального апарату Микола Арманов виступав з доповіддю щодо особливостей правового регулювання проходження державної служби в ДБР.

Источник: dbr.gov.ua

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