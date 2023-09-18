Т-14 “Армата”: гроза Abrams, которая так и не грянет

Долгое время мифический Т-14 “Армата” считался одной из визитных карточек военно-промышленного комплекса (ВПК) российской федерации, в основном, эксплуатировавшего советские заделы, но не создававшего абсолютно новые, уникальные образцы. Этому танку не только приписывали сверхъестественные качества, но и пророчили многотысячные заказы.

Подумать только, но в сентябре 2015 года генеральный директор научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) Олег Сиенко заявил, что до 2020 года российская армия получит 2300 танков на базе бронеплатформы «Армата»! Между тем, за окном сентябрь 2023, а в распоряжении российской армии всего-то опытная партия из двух рот.

Танка Т-14 “Армата”, не смотря на обещания официальных лиц о больших заказах и серийном производстве, массово нет в российской армии. Танк Т-14 “Армата” не используется в боевых действиях в Украине, не смотря на заверения российской пропаганды. Танк Т-14 “Армата” так и не получил ни одного экспортного заказа.

● Так, что же с этим танком не так?

Когда в 2015 году этот танк презентовали на красной площади в москве, то во время репетиции все могли наблюдать за тем, как боевая машина просто заглохла, и её пришлось эвакуировать. Уже тогда было понятно, что продукт сырой, недоработанный и имеет целый ряд технических недоработок, например, с трансмиссией. И эти проблемы себя проявляли регулярно, вплоть до недавно.

В августе этого года на форуме Армия-2023 организаторы решили выкатить Т-14 “Армата” на полигон и показать на что способен танк. На первый взгляд, танк ездил и стрелял, но это на первый, непрофессиональный взгляд. Танк, на практически ровной поверхности, бетон и щебень, раскачивался, пробуксовывал, стрелял на небольших скоростях и при торможении.

Всё это указывало на то, что Т-14 “Армата” с 2015 года так и не смогла избавиться от своих “детских болезней”, ставших хроникой. Кроме того, показательное выступление танка вызвало много вопросов к системе управления огнём (СУО).

А теперь, представим себе танк, который не способен ездить по пересечённой местности, имеет проблемы с СУО, может заглохнуть посреди поля. Что это за танк? Верно, это не танк, а идеальная мишень.

Кроме того, у Т-14 “Армата” есть и другие проблемы, не технического порядка.

● Содержание.

Дело в том, что Т-14 “Армата” это танк, выделяющийся из общей концепции советских ОБТ своим чрезмерным профилем. Во многом это обусловлено тупиковой веткой развития моторно-трансмиссионного отделения (МТО), но не только. Тем не менее, танк имеет длину корпуса около11 метров, что в 1,5 раза больше чем у Т-72 и Т-90.

Как бы это не звучало странным, но размеры имеют значение и большие размеры, создают большие проблемы. И речь не только о высоком профиле, который может увидеть противник издалека.

Все танковые боксы в российских частях (В/Ч) приспособлены к содержанию именно советской линейки основных боевых танков (ОБТ - Т-72, Т-80, Т-90.

Кроме проблемы с боксами из-за размеров возникает и проблема обслуживания танка, с учётом его крайне высокого уровня выброса газов и особенностями обслуживания двигателя, для которого необходимо специальное оборудование. Например, процесс очистки форсунок необходимо производить за пределами бокса с применением ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ). Такие сложности вызваны тем, что на двигателе 2В-12-3А цилиндры размещены как сверху, так и снизу, при том, что поверх самой силовой установки находится радиатор.

А потому даже процесс обслуживания танка в в/ч, не говоря уже о полевых условиях, – это весьма трудоемкое занятие. Массовое же их производство добавляет головной боли в виде вопроса содержания в боксах, которые к ним не приспособлены. Вот и выходит, что сначала масштабная реконструкция в/ч, а потом уже серийное производство танков. Но возможно ли оно?

● Танк из гаража

Вспоминая заявление Сиенко о серийном производстве в 2300 танков до 2020 года – а возможно ли оно вообще? Пускай даже до 2030 года?

Дело в том, что в России серийное производство танков с нуля давно прекращено. Например, с нуля танки Т-72 и Т-80 не производят с 1998 года, а Т-90 было приостановлено в 2011 году.

За это время линии производства нулевого цикла были разобраны, проданы, переплавлены. Формы пущены на лом, инструменты аналогично – пущены по миру. И самое яркое тому подтверждение – слова генерального директора "Уралвагонзавода" Александра Потапова о том, что УВЗ возобновит производство танков Т-80 с нуля… А что же было до того, возникает вопрос?

А был ремонт и модернизация советских заделов, сотнями и тысячами находящихся на хранении, что лишь подтверждает отсутствие производства танков в России с нуля. И возобновить его будет не так просто. Нет необходимых пресс-форм, нет инструментов, нет станков, нет специалистов, на подготовку которых и базовое приобретение опыта уйдёт минимум от 4 до 5 лет.

Фактически для производства танка – такого, как Т-80 – необходимо применить до 30 тыс. технических и технологических цепочек. В случае с Т-14 "Армата" этих цепочек больше, при этом сам танк собирался штучно, не автоматизированными процессами, а, скажем так, вручную. Нет налаженного процесса работы тысяч пресс-форм, нет инструментов и линии сборки. Т-14 "Армата" – это больше танк из гаража, чем танк с завода. И не только он один.

Каждый его элемент – это собранное вручную штучное изделие. Например, двигатель 2В-12-3А не собирается на производственной линии, это штучный продукт кружка неюных автомобилистов, а для его серийного производства нет соответствующей линии.

● Итоги

Т-14 "Армата" – это танк, который никогда не смогут довести до боеспособного состояния. Его не смогут массового производить из-за отсутствия соответствующих линий производства. Для его содержания в армии необходимо перестраивать все в/ч, где он будет находиться.

Огромное количество недостатков при сомнительных достоинствах, которые опять же перекрываются недостатками.

Из этого можно сделать вывод, что этот танк так никогда и не увидит обещанной серии в 2300 единиц. И даже касательно 230 есть сомнения.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/20102

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