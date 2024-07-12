Тайвань посилює оборону на тлі китайської загрози

Новий уряд Тайваню зробив розвиток оборони пріоритетом для себе. Уряд країни працює над підготовкою державних служб та інфраструктури до функціонування у воєнний час, оскільки КНР поводиться все більш агресивно. Китай вважає Тайвань частиною своєї території і погрожує підкорити його військовою силою, якщо Тайбей відмовиться підкорятися контролю Пекіна. Сі Цзіньпін в останні роки замінив більш терплячий підхід свого попередника кампанією політичного, економічного та військового тиску.

Тому Тайвань вимушений діяти. Плани уряду включають збільшення запасів продовольства та енергії, збільшення місткості лікарень, зміцнення критичної інфраструктури. Ці заходи має сьогодні, 11 липня, затвердити новообраний президент Лай Цінде.

Діяти почала ще президентка Цай Інвень. До активної політики уряд Китайської Республіки підштовхнуло вторгнення росії в Україну. Її уряд активізував оборонну реформу, зокрема відновив однорічний призов для чоловіків, і почав оцінювати стійкість країни. Однак експерти попереджають, що Тайвань залишається вкрай недостатньо готовим до війни.

Урядовці також планують розширити потужності з перемелювання рису і пробурити більше свердловин, щоб забезпечити водопостачання. Вони також вивчають шляхи впровадження системи нормування харчування. Одним із варіантів, який розглядається, є використання повсюдних цілодобових магазинів на Тайвані — у країні є один на кожні 1700 осіб — для розподілу товарів. Чиновники також хочуть створити резервну інфраструктуру на випадок, якщо підводні кабелі, важливі для комунікацій Тайваню, будуть перервані.

Урядовці та експерти з питань оборони заявили, що більшим викликом буде перегляд бюрократичних структур і процедур. Військові ігри та інші оцінки оборонної готовності Тайваню неодноразово підкреслювали брак координації між різними державними відомствами та цивільною та військовою бюрократією.

«Ми обговорюємо перегляд наших механізмів боротьби зі стихійними лихами, щоб побудувати більш чіткий командний ланцюжок і мати єдину систему, яка може працювати як у мирний, так і під час війни», — сказав один високопоставлений чиновник.

Цього місяця Тайвань відпрацьовуватиме процедури евакуації під час повітряного нальоту в рамках щорічних цивільних заходів. Вперше попередження про евакуацію міститиме текстові повідомлення, які попереджають усіх жителів про ракети, що наближаються, і радять їм негайно шукати укриття.

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